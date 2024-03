Xbox Game Pass: svelati i giochi che lasceranno il catalogo a metà marzo

Come sempre, il consiglio è dunque concentrarsi su questi prima di altri nel caso vogliate portarli a termine o dedicarvi un po' di tempo in più, considerando che poi non saranno più accessibili gratuitamente dagli abbonati, oppure procedere direttamente all'acquisto sfruttando lo sconto di almeno il 20% presente su ognuno di questi, facendo parte del servizio.

Vediamo di cosa si tratta

Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea ha un po' lo stile dello Studio Ghibli

Hardspace Shipbreaker è un'ottima simulazione di "ingegnere dello spazio" che ci vede alle prese con varie missioni alla ricerca di parti e risorse utili all'interno di relitti spaziali di vario tipo, dovendo risolvere varie situazioni più o meno complicata.

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered è il celebre gioco di ruolo nipponico da parte di Level-5 elaborato in collaborazione con Studio Ghibli e caratterizzato da character design e animazioni che ricordano da vicino le produzioni animate del celebre studio cinematografico.

Infine, Shredders è una buona simulazione di snowboard che ci pone alle prese con una sorta di open world innevato, con la possibilità di dedicarvi a vari percorsi e trick da portare a termine.

Ricordiamo inoltre l'annuncio dei giochi della seconda metà di febbraio e che presto verrà annunciata ufficialmente la prima mandata di marzo, mese che ha già 5 giochi già confermati in arrivo tra i quali anche Diablo 4.