Anche in questo caso le possibilità erano molteplici, ma si sono scontrate con uno dei giochi in assoluto più attesi di questi anni e con una vera e propria hit che ha colto il mondo di sorpresa, monopolizzando la discussione sul fronte videoludico.

Altro mese intenso quello che si è appena concluso: tra le tante uscite di grosso calibro, siamo dovuti arrivare proprio agli ultimi giorni per decretare il vincitore tra i titoli di maggiore interesse, perché alla fine, sia per redazione che per lettori, Final Fantasy 7 Rebirth è il gioco del mese di febbraio . È stata una lotta intensa, in particolare tra due concorrenti principali, ma alla fine il nuovo JRPG di Square Enix l'ha spuntata, sebbene veramente al fotofinish.

La scelta della redazione

Banishers: Ghosts of New Eden è un gioco dall'atmosfera particolare

Come spesso accade, la votazione interna alla redazione ha portato a risultati più incerti, in quanto i voti si sono sparsi su una quantità più ampia di titoli. Considerando il campione più ristretto e i gusti variegati dei componenti, la cosa è abbastanza logica: in ogni caso, anche qui alla fine il più votato come gioco del mese è risultato essere Final Fantasy 7 Rebirth. Il secondo capitolo nella revisione dell'epopea Square Enix rappresenta al momento la massima realizzazione del sogno di vedere il capitolo originale attualizzato e modernizzato, ancora più di quanto fatto dalla prima parte del Remake, attraverso una notevole apertura del mondo e un arricchimento impressionante dei contenuti, pur mantenendo intatta la tipica atmosfera del vecchio gioco di ruolo nipponico.

In seconda posizione, a non ampia distanza dalla prima, troviamo Banishers: Ghosts of New Eden, il nuovo action RPG con elementi di avventura da parte di Don't Nod, che dimostra ancora una volta la sua capacità di adattarsi a generi, strutture e atmosfere decisamente differenti. In questo caso, la storia d'amore e morte messa in scena riesce perfettamente a catturare i giocatori in un mondo fatto di emozioni forti e contrastanti, anche grazie a meccaniche di gioco che funzionano bene.

Helldivers 2 continua il suo percorso fenomenale

In terza posizione non poteva mancare Helldivers 2, ovvero la grande sorpresa di cui abbiamo parlato in apertura: lo sparatutto cooperativo di Arrowhead potrebbe essere il vero vincitore di febbraio, considerando le dimensioni della produzione e l'effetto avuto anche sul pubblico PC.