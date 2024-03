Baldur's Gate 3, l'edizione fisica per Xbox potrebbe occupare quattro dischi

L'edizione fisica di Baldur's Gate 3 per Xbox Series X|S potrebbe occupare quattro dischi: lo ha rivelato il director of publishing di Larian Studios, Michael Douse, dicendo che la situazione è parecchio dinamica e le cose potrebbero cambiare.

Come ricorderete, la Deluxe Edition fisica di Baldur's Gate 3 è stata annunciata lo scorso novembre, e stando alla volontà del team di includere sul supporto ottico tutti i contenuti pubblicati finora, si è pensato che su Xbox fossero necessari tre dischi.

A quanto pare tuttavia non saranno sufficienti, mentre Douse ha spiegato che alla versione fisica per PS5 basteranno solo due dischi per via della maggiore capacità del supporto utilizzato da Sony.