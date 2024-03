No Rest for the Wicked, il gameplay presentato con un lungo video

Il gameplay di No Rest for the Wicked è stato presentato con un lungo video pubblicato da Moon Studios: il team autore di Ori and the Blind Forest ha voluto mostrare in questo modo il suo nuovo, ambizioso progetto.

Arricchito dal commento degli sviluppatori, il filmato mette in evidenza le peculiarità e i presupposti di questa produzione, che fra non molto avremo modo di provare visto che No Rest for the Wicked uscirà in accesso anticipato il 18 aprile.