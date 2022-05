Xbox Game Pass: tre giochi di giugno 2022 svelati con la data, compreso Assassin's Creed Origins

Tramite la sezione dei giochi in arrivo di Xbox Game Pass presente sulle console Xbox, è possibile vedere che a giugno 2022 verranno aggiunti tre nuovi giochi al catalogo. Parliamo di Assassin's Creed Origins, For Honor Marching Fire e Shadowrun Returns.

Precisamente, le date dell'aggiunta dei giochi al catalogo di Xbox Game Pass sono le seguenti:

1 giugno 2022 - Assassin's Creed Origins

7 giugno 2022 - For Honor Marching Fire

21 giugno 2022 - Shadowrun Returns

A metà aprile, Microsoft aveva confermato che Assassin's Creed Origins e For Honor: Marching Fire Edition sarebbero stati aggiunti al servizio nell'arco di due mesi, ma ancora non si conosceva una data precisa.

Il protagonista di Assassin's Creed Origins

Sappiamo anche che Assassin's Creed Origins sarà aggiunto su Xbox Game Pass in versione cloud, console e PC. Per quanto riguarda For Honor, la versione cloud e console (già disponibile) diventerà l'edizione Marching Fire. Su PC Game Pass, dove non era presente il gioco, sarà direttamente aggiunta la versione For Honor: Marching Fire Edition.

Notiamo anche che Assassin's Creed Origins sarà aggiornato a breve per raggiungere i 60 FPS su Xbox Series X|S e PS5, quando giocato tramite retrocompatibilità. L'aggiunta su Game Pass arriva quindi proprio al momento giusto per tutti coloro che ancora oggi non avevano giocato al titolo Ubisoft e vogliono farlo al meglio tramite le console più recenti.

Ecco infine tutti i giochi in arrivo nella seconda metà di maggio 2022 su Xbox Game Pass.