Xbox Game Studios: altri dettagli sulla possibile acquisizione di Microsoft annunciata all'E3 2021

Il giornalista Jez Corden ha fornito altri dettagli sulla potenziale nuova acquisizione di Microsoft per gli Xbox Game Studios, che dovrebbe essere annunciata all'E3 2021. Intanto ha ribadito di non avere prove da mostrare, fatto che invita alla cautela nel prendere il tutto per vero (anche se è noto che la casa di Redmond stessa ha dichiarato in più occasioni di voler proseguire con la sua politica di inglobamento di studi di sviluppo talentuosi). Inoltre ha specificato che dovrebbe trattarsi di uno studio di medie dimensioni, sul livello di Double Fine/inXile. Quindi niente nomi prominenti stile Rockstar Games o CD Projekt.

La voce proviene da una fonte di cui si fida. Nonostante ciò, essendo un'unica fonte, non ha voluto dedicare un articolo alla storia perché non confermata. Contattando un'altra fonte, infatti, ha appreso di una seconda acquisizione, senza che la stessa confermasse la prima. Ossia, gli è stato fatto il nome di un altro studio, diverso da quello della fonte iniziale.

Le nuove voci sono compatibili con la possibilità che sia Crytek lo studio acquisito, come vuole un'ulteriore indiscrezione.

Storia originale:

È da un po' che si parla della volontà da parte di Microsoft di ampliare ulteriormente il numero di studi di sviluppo first party, così da allargare l'offerta degli Xbox Game Studios. Secondo Jez Corden, volto e penna di Windows Central, durante la prossima conferenza E3 2021 il colosso di Redmond potrebbe fare l'annuncio di una nuova acquisizione.

In passato Corden ha anticipato diverse informazioni di Microsoft che si sono rivelate poi accurate. In questo caso il collega, parlando dei recenti rumor riguardanti una nuova IP comprata da Microsoft, ha detto che, secondo le voci giunte al suo orecchio questo nuova serie non sarebbe un tripla-A, ma verrebbe comprata assieme ad un nuovo studio.

Continuando il discorso ha aggiunto che "ci sono ottime probabilità che almeno una nuova acquisizione venga annunciata durante lo show", ovvero la conferenza E3 2021 di Microsoft.

In un seguente messaggio Corden ha detto che per il momento non ha "prove" di quanto detto, ma ha confermato che "non sarebbe sorpreso" di un nuovo annuncio.