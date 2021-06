Xbox Game Studios: ecco il nome della possibile nuova acquisizione di Microsoft

Stando a una nuova voce di corridoio, pubblicata dall'account Twitter @Onion00048, il nuovo studio acquisito da Microsoft per gli Xbox Game Studios, che sarà annunciato all'E3 2021, sarebbe nientemeno che Crytek, lo sviluppatore dei Crysis, di Hunt: Showdown e del primo Far Cry, nonché del CryEngine.

Stando a quanto riportato dalla fonte, Crytek e Microsoft avrebbero iniziato a parlare di un accordo ad aprile 2021, quindi non troppo tempo fa, che avrebbero già formalizzato e finalizzato. Da qui l'annuncio durante la conferenza Xbox dell'E3 2021.

Crytek sarebbe attualmente al lavoro su di un soft reboot della serie Crysis, sostanzialmente un quarto capitolo ma dalla storia staccata dagli altri, che uscirebbe soltanto su PC e Xbox, nonostante sia stato in sviluppo anche su PlayStation. Secondo la voce il nuovo Crysis uscirà solo su PC e Xbox Series X/S, evitando le vecchie Xbox, con il target di girare a 60fps su console con ray tracing.

La struttura di gioco dovrebbe essere quella del primo Crysis, quindi con livelli aperti, ma non con un solo mondo aperto. In ballo ci sarebbe anche un Crysis mobile, pensato per sistemi Android, iOS e per Nintendo Switch, dal concept molto semplice, che vede un giocatore combattere contro altri cinquanta.

Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute cautele, perché si tratta semplicemente di voci di corridoio non confermate. Per saperne di più non ci resta che attendere domenica, quando Microsoft terrà la sua attesissima conferenza. Nel caso fosse tutto confermato, comunque, sarebbe un bel colpo per Microsoft, che in un colpo solo avrebbe acquisito un ottimo studio di sviluppo e un engine avanzatissimo, anche se un po' ostico, come il CryEngine.