No More Heroes 3: molte nuove immagini mostrano il gioco in azione

No More Heroes 3 sta per arrivare

Grasshopper Manufacture ha pubblicato molte nuove immagini dell'imminente No More Heroes 3, il suo nuovo gioco d'azione per Nintendo Switch, la cui uscita è ormai imminente. Le abbiamo raccolte in una comoda galleria, che trovate qui di seguito:

No More Heroes 3 è il seguito di una serie di culto, nata su Nintendo Wii. Se vi interessa conoscerla, i primi due capitoli stanno per essere rilanciati su PC, più precisamente su Steam. Esiste anche uno spin-off di media fattura, disponibile per Nintendo Switch e PC, chiamato Travis Strikes Again: No More Heroes, di facile reperibilità nei negozi fisici e digitali.

Se non sapete bene da dove iniziare, c'è un video di No More Heroes 3 che spiega per filo e per segno cos'è successo finora nella serie... quantomeno ci prova. Per riassumere, nei primi due episodi il protagonsita Travis Touchdown, un semplice otaku diventato un assassino dopo aver comprato una beam sword ad un'asta online, è diventato l'assassino n° 1 scalando la classifica ufficiale della categoria.