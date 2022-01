Gli Xbox Game Studios sono passati da 6 a 32 team in cinque anni

Gli Xbox Game Studios sono passati da 6 a 32 team nel giro di cinque anni, a conferma di una politica di acquisizioni davvero aggressiva da parte di Microsoft: lo ha sottolineato Benji-Sales su Twitter.

Ieri abbiamo pubblicato l'ormai corposa lista di tutti i team first party degli Xbox Game Studios dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, ed effettivamente la crescita è stata sostanziale nel corso del tempo, tanto che fa strano pensare che nel 2017 gli studi della casa di Redmond erano soltanto sei.

Come gli utenti Xbox si auguravano da tempo, insomma, Microsoft sta impiegando le sue risorse economiche, virtualmente infinite, per arricchire il proprio portfolio di team di sviluppo first party in grado di realizzare esperienze di grande qualità e spessore.

Da una parte questa politica può essere letta come la consapevolezza di non poter davvero rivaleggiare nell'ambito delle produzioni a base single player narrativa rispetto all'incredibile talento dimostrato dai PlayStation Studios sulle piattaforme Sony.

Dall'altra ha perfettamente senso riconoscere i propri limiti e le qualità dei competitor, cosa a cui in effetti Phil Spencer non si mai sottratto, e pescare fra le eccellenze al fine di costruire una line-up ugualmente meritevole di attenzione, pur continuando a portare avanti il concetto del lancio al day one su Xbox Game Pass.