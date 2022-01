Battlefield 2042: update 3.2 in arrivo domani, tanti cambiamenti nel prossimo periodo

Battlefield 2042 riceverà l'update 3.2 domani, 20 gennaio 2022, ma si tratta solo del primo passo di una fase di cambiamenti intensi per lo sparatutto multiplayer di DICE ed EA, destinato ad ottenere diversi miglioramenti e modifiche nel giro delle prossime settimane.

Partendo dalla patch 3.2, questa dovrebbe portare diverse sistemazioni a bug e problemi rilevati nel gioco, con una lista completa di variazioni che verrà pubblicata nelle prossime ore, ma si tratterà di un update tecnico con caratteristiche forse meno visibili dagli utenti durante sessioni standard.



L'update 3.3 arriverà invece verso metà febbraio 2022 e porterà con sé un miglioramento alla Scoreboard, oltre a cambiamenti che sono in lavorazione già dal periodo pre-natalizio. Si parla di variazioni all'interfaccia con nuovi pannelli che mostrano i dati relativi ai giocatori e i confronti fra questi, particolarmente utili nel contesto competitivo online del gioco.

Non è ancora chiaro se all'interno dello stesso update 3.3 o in seguito, altri cambiamenti previsti riguardano le preferenze di matchmaking in All-Out Warfare e la comunicazione vocale VOIP su tutte le piattaforme: questi lavori sono attualmente sotto osservazione speciale ma non c'è ancora un periodo preciso di rilascio.

All'interno dell'update 3.2 sono previsti anche cambiamenti alla gestione dell'XP in Portal, oltre alla possibilità di concedere più server e modalità di gioco in Mastery e Weekly Mission. Inoltre, vari miglioramenti alle performance sono previsti già a partire dall'aggiornamento di domani e in quelli successivi. Speriamo che tutto questo possa risollevare un po' la situazione di Battlefield 2042, il quale nei giorni scorsi su Steam aveva meno giocatori di Battlefield 1 e V.