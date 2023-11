Xbox: il capo dei Game Studios parla di creatività e menziona i giochi in arrivo nel 2024

La puntata 32 del podcast The Fourth Curtain ha ospitato Matt Booty, responsabile di Xbox Game Studios, il quale ha parlato di creatività come elemento fondamentale delle produzioni first party, per poi menzionare anche i primi giochi in arrivo nel 2024 su Xbox Series X|S e PC da parte di Microsoft.

Con la riorganizzazione interna a Xbox avvenuta dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, Matt Booty ha ricevuto una promozione che lo pone a capo di tutti gli studi interni di Xbox, compresa una supervisione anche sulle entità considerate parzialmente indipendenti come Zenimax e Bethesda, oltre alle stesse Activision e Blizzard.

Durante il podcast, Booty ha raccontato come solo di recente siano riusciti a organizzare un grande incontro con tutti gli studi Bethesda, cosa che Microsoft vorrebbe fare più regolarmente per compattare maggiormente i team interni e mantenere i contatti in maniera più stretta.

Questo è peraltro uno dei compiti sottesi al nuovo ruolo ricoperto da Booty, che avrà un occhio di riguardo proprio ai lavori in corso all'interno di Bethesda. L'intenzione di Xbox Game Studios è di creare "un sistema" che consenta la produzione di titoli molto differenti come esperienze di gioco ma anche come tipologia di produzione, come dimostrato anche dal lancio di Pentiment, dei giochi Double Fine e di titoli di dimensioni nettamente maggiori.