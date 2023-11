Honkai: Star Rail va alla grande anche su PS5, superato il milione di giocatori

Honkai: Star Rail è un successo anche su PS5: stando a quanto annunciato da miHoYo, il gioco ha superato quota un milione di giocatori sulla console Sony e il team non mancherà di celebrare l'importante traguardo elargendo ricompense agli utenti.

In effetti questi numeri erano decisamente nell'aria, se consideriamo che le pre-registrazioni di Honkai: Star Rail su PS5 avevano raggiunto il milione e dunque la cifra è stata confermata nei fatti, sebbene sia solo l'inizio di un lungo percorso.

Come già visto per Genshin Impact, infatti, il supporto post-lancio di Honkai: Star Rail promette aggiornamenti e novità costanti, e non a caso di recente è stato messo a disposizione il ricco update 1.5.