Honkai: Star Rail, pre-registrazioni su PS5 già a quota un milione

Le pre-registrazioni relative alla versione PS5 di Honkai: Star Rail hanno già raggiunto quota un milione: lo ha annunciato miHoYo, ricordando agli utenti che con l'iscrizione è anche possibile partecipare all'estrazione di una console PlayStation 5.

In uscita su PS5 l'11 ottobre, Honkai: Star Rail ha già riscosso un grande successo su PC e mobile, come ormai da tradizione per i progetti legati all'HoYoVerse, vedi ad esempio i numeri incredibili macinati finora da Genshin Impact.

Il gioco è inoltre stato mostrato in azione sulla console Sony durante il Tokyo Game Show 2023, con un video di gameplay da 16 minuti catturato appunto su PS5 che conferma la qualità della conversione.