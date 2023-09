The Last of Us, la serie TV: lo showrunner ci aggiorna sui lavori dopo lo sciopero

Craig Mazin, showrunner della serie TV di The Last of Us, ha voluto aggiornare i fan in merito allo stato dei lavori dopo lo sciopero degli sceneggiatori che dovrebbe terminare a breve e che ha determinato sostanziali rallentamenti nello sviluppo del progetto.

A poche ore dal raggiungimento di un accordo provvisorio con i produttori, lo stato di agitazione dovrebbe giungere al termine e Mazin si è detto pronto a "tornare immediatamente in azione" insieme ai suoi collaboratori sulla seconda stagione di The Last of Us.

Successivamente l'autore ha dovuto però chiarire il significato del suo post: con "tornare in azione" intendeva tornare a scrivere, aspetto che è stato appunto influenzato dallo sciopero degli sceneggiatori, mentre la fase delle riprese e infine la post-produzione arriveranno solo dopo: ci vorrà un po' di pazienza.