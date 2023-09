PS Plus: i giochi di ottobre 2023 potrebbero non essere di alta qualità, suggerisce un leaker

Il noto leaker billbil-kun, che anticipa ormai su base regolare l'annuncio dei titoli in arrivo su PlayStation Plus, ha pubblicato un post in cui sembra suggerire che i giochi di ottobre 2023 potrebbero non essere di alta qualità.

Il riferimento dell'insider è molto chiaro: in un articolo comparso sul PlayStation Blog lo scorso 30 agosto, quello in cui veniva annunciato l'aumento di prezzo di PlayStation Plus, il direttore della divisione Content Acquisition & Operations di Sony, Adam Michel, ha detto che al rincaro sarebbero corrisposti contenuti di alta qualità.

"Questo adeguamento del prezzo ci consentirà di continuare a offrire giochi di alta qualità, vantaggi e valore aggiunto al vostro servizio di abbonamento PlayStation Plus", sono state le sue esatte parole, da qui la citazione di billbil-kun con tanto di emoticon con la lacrimuccia.