Xbox One S, spunta una nuova SKU da 299 dollari: un placeholder per Series S?

Xbox One S sarà disponibile con una nuova SKU da 299 dollari: l'avvistamento è stato rivelato da un dipendente della catena Target, ma alcuni pensano possa trattarsi di un placeholder di Xbox Series S.

Le ipotesi sul tavolo, in effetti, sono molteplici. Sappiamo per certo che Microsoft ha messo fuori produzione Xbox One X e Xbox One S All Digital, mantenendo solo Xbox One S, dunque esiste la possibilità che l'azienda porti nei negozi una nuova versione della stessa console con il tanto chiacchierato controller bianco avvistato giorni fa.

Una seconda ipotesi, come detto, è che il nome comparso nel listino della catena americana sia un semplice placeholder volto a mascherare Xbox Series S, dato che la console non è ancora stata annunciata ufficialmente da Microsoft.

Nel caso in cui questa seconda possibilità si concretizzasse, il prezzo di 299 dollari sarebbe compatibile con le aspettative di diversi addetti ai lavori, che parlano di una macchina meno potente ma compatibile con i giochi next-gen e soprattutto venduta a una cifra accessibile.

Le voci su Xbox Series S continueranno a rincorrersi ancora a lungo? La speranza è che Microsoft ponga fine alle speculazioni rivelando finalmente la sua prossima console "economica".