GTA 6, l'ambientazione di Vice City è sempre più probabile: ecco perché

GTA 6 avrà come ambientazione la cara vecchia Vice City: l'ipotesi, che gira ormai da tempo, appare sempre più plausibile man mano che passano i giorni e tutti gli indizi sembrano confermarla.

In alcuni leak si è parlato dell'ambientazione e dei personaggi di GTA 6, ma in pratica è ormai dal 2015 che le voci sul nuovo episodio della serie targata Rockstar Games si susseguono praticamente senza sosta.

Tutti questi rumor hanno però una costante: Vice City, appunto. Lo scenario protagonista in particolare di Grand Theft Auto: Vice City potrebbe tuttavia non essere l'unica città presente nel sequel, e anche da questo punto di vista le ipotesi sul tavolo sono molteplici.

A fornire in qualche modo una conferma di tale scelta è l'apparente rotazione delle ambientazioni che gli sviluppatori sembrano portare avanti all'interno della serie a partire dal terzo capitolo, e che vedrebbe Vice City come la prossima città designata.

Come per le voci sull'esclusiva temporale PS5, tuttavia, è presto per una possibile verifica: sembra che lo sviluppo d Grand Theft Auto VI sia ancora nel vivo e potrebbe volerci molto per un primo annuncio ufficiale.