Fortnite, skin di Drake nei file di gioco: nuova collaborazione con Epic Games?

Una skin di Drake potrebbe arrivare, presto o tardi, su Fortnite Battaglia Reale. A scoprirlo sono stati leaker e dataminer nelle ultime ore; e al di là dell'oggetto cosmetico fine a se stesso, ciò permette di immaginare nuovi scenari, alcuni di una certa importanza.

Potrebbe presto profilarsi una nuova collaborazione con Epic Games, da parte di Drake. Difficile che non lo conosciate, ma Drake (Aubrey Drake Graham) è un rapper, cantante, attore e produttore discografico canadese di 33 anni. Le sue canzoni sono piuttosto note, ed è recentissimo il nuovo album, dove spicca anche la canzone Laugh Now Cry Later.

Ora, il leaker e dataminer Hypex (che non sbaglia quasi mai, quando si tratta di Fortnite) ha trovato nei file di gioco degli sviluppatori di Epic Games riferimenti ad un certo numero di skin attualmente in lavorazione, compresa quella di Drake. Ciò significa che ad un certo punto in futuro, ma presumibilmente prima di natale 2020, debutterà anche un costume di Drake all'interno del Battle Royale, acquistabile a pagamento in cambio di V-buck (cioè di denaro reale), esattamente come accaduto già con Marshmallo o Travis Scott.

E a proposito di Travis Scott: ricordate il suo grande concerto live su Fortnite della scorsa primavera? È davvero plausibile che Epic Games stia pensando ad una nuova collaborazione con Drake: altrimenti che senso avrebbe introdurre la sola skin all'interno del gioco? Vi terremo aggiornati.

E chiaramente vi avviseremo anche sulla battaglia tra Epic Games, Apple e Google: ce la farà Fortnite a tornare su Google Play Store ed App Store?