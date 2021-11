Xbox Pioneers: l'ex-Nintendo Reggie Fils-Aime presenta una tavola rotonda sulla storia di Xbox

Xbox Pioneers è un'interessante tavola rotonda sulle origini e la storia di Xbox che vede protagonisti vari pezzi grossi della divisione Microsoft, ma la cosa particolare è che sarà condotta da Reggie Fils-Aime, storico ex-presidente di Nintendo of America.

Il video sta per essere trasmesso attraverso il canale YouTube di Xbox, come potete vedere qui sopra con promemoria impostato: inizierà alle ore 19:00 italiane, ovvero fra qualche minuto e si inserisce all'interno delle varie iniziative celebrative per i 20 anni di Xbox, che hanno portato anche a un evento speciale la settimana scorsa durante il quale è stato lanciato il multiplayer di Halo Infinite.



Durante Xbox Pioneers avremo dunque la possibilità di scoprire diversi retroscena sulla storia di Xbox con interventi da parte di diverse figure chiave nella costruzione della console Microsoft e della sua evoluzione successiva, tra i quali Robbie Bach, Ed Fries, Peter Moore e Bonnie Ross, il tutto moderato dal mitico Fils-Aime, in un ruolo alquanto sorprendente considerando il contesto.

Sempre riguardo la storia di Xbox e le celebrazioni per il ventesimo anniversario, durante l'evento della settimana scorsa è stato annunciato anche Power On: The Story of Xbox, un documentario in sei parti sulla storia del brand.