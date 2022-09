Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, analisi dell'episodio 1x04

Númenór

Gli Anelli del Potere 1x04, Cynthia Addai-Robinson è Míriel

Anche questa settimana possiamo dividere in due l'episodio, tra quel che succede a Númenór e quel che accade nella Terra di Mezzo: la narrativa salta da una storia all'altra nel corso di quasi un'ora e un quarto, ma alla nostra analisi converrà schematizzare il tutto, partendo direttamente da Númenór, dove la serie sta un po' arrancando.

L'episodio si riprende nel finale con un momento davvero esaltante, ma non proprio guadagnato: la sceneggiatura, infatti, marca troppo la mano, sforzandosi di creare delle fratture, il cosiddetto "drama", senza però delineare bene i personaggi coinvolti. Abbozza il personaggio di Kemen, il figlio di Pharazôn, e un possibile legame sentimentale con Eärien, e dovremmo sentirci tristi o arrabbiati per gli amici d'Isildur, congedati per colpa sua, ma la verità è che gli scrittori non hanno costruito ancora nessuna empatia tra lo spettatore e questi comprimari.

Sopra di loro, Galadriel duella verbalmente con Míriel, la regina reggente, e in cambio finisce agli arresti. Morfydd Clark continua a interpretare una Galadriel altezzosa e grintosa che tanti hanno criticato, sostenendo che non somigliasse per niente all'eterea e regale Elfa interpretata da Cate Blanchett nella trilogia di Peter Jackson, forse dimentichi della scena in cui immaginava d'indossare l'Unico Anello, mostrando a Frodo il suo lato oscuro. Ma "La grande onda" è un episodio trascinato da dialoghi e conversazioni, anche per merito delle due attrici, la Clark e Cynthia Addai-Robinson, che un po' fanno perdonare la scena ridicola i cui Galadriel sbatte in cella non una, non due, ma ben quattro guardie armate sotto gli occhi di un pavido Pharazôn, e un po' no.

Il motivo è semplice: la narrativa, a Númenór, si è incartata in un intrigo... politico, per così dire, che a questo punto dovrebbe aver confuso chiunque conosca poco il Legendarium di Tolkien. Tra decisioni, esili e ripensamenti, alla fine l'Albero Bianco convince la regina reggente e tutti i suoi sudditi, che fino a cinque minuti prima avrebbero preso Galadriel a calci nel sedere, che è cosa buona e giusta andare nelle Terre del Sud a combattere il male. E Halbrand? Lo scopriremo la settimana prossima.