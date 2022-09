The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: Nintendo conferma il significato del titolo inglese

Nintendo ha da poco svelato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, seguito di Breath of the Wild. A differenza del primo capitolo, però, non è stato subito chiaro quale fosse il significato del sottotitolo inglese. Nintendo ha quindi confermato che dobbiamo intendere "tears" come "lacrime".

Bisogna infatti ricordare che "tears" può significare sia lacrime che strappo/rottura. Considerando che il mondo di gioco di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è in pezzi, entrambi i significati potevano avere un senso.

Ora, Nintendo ha confermato ufficialmente che il sottotitolo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom va letto come "lacrime del regno".

Non si tratta in realtà di una sorpresa troppo grande, va detto, e anche noi avevamo supposto che il significato principale fosse proprio lacrime. Ricordiamo anche che il simbolo Sheikah è un occhio con una goccia, ovvero una lacrima. Inoltre, sul murale del trailer - che potete vedere qui sopra - appaio sette oggetti che sembrano delle lacrime. Inoltre, in Skyward Sword, i giocatori raccolgono delle Lacrime Sacre da ogni reame: il concetto di lacrima è assolutamente parte del mondo di The Legend of Zelda. Alcuni giocatori pensano infatti che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vedrà il ritorno del Regno del Crepuscolo o del Reame Silente.

Se siete in cerca di curiosità a tema, vi segnaliamo anche che il subreddit di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato aperto nove giorni prima dell'annuncio e nessuno si era accorto.

