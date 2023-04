Minabo - A walk through life è esattamente questo: un viaggio attraverso una singola esistenza; un filo conduttore che lega la nascita del protagonista alla sua morte. Ciò che più conta, ovviamente, è il percorso in sé, con tutta la serie di relazioni sociali che è possibile intrecciare (oppure rifiutare) lungo il cammino. Si tratta di una produzione sorprendentemente originale, molto curiosa anche nelle scelte della direzione artistica, che non sempre ci ha convinto ma che sicuramente ricorderemo ancora tra qualche anno.

L'esistenza dell'uomo è costellata di interrogativi ai quali non si può rispondere facilmente e a volte non si può rispondere affatto. Si nasce, si cresce e alla fine si finisce sottoterra: è il "cerchio della vita", felice espressione che da sempre riassume la parentesi della vita umana su questo pianeta. Ma siamo proprio sicuri che si tratti di un movimento circolare? Si ritorna al punto di partenza, quando la morte di un individuo cede il passo alla nascita di un altro essere? Per gli sviluppatori di SelectaVision , forse più che di "cerchio" sarebbe corretto parlare di "linea retta".

Una vita in cammino

Una rapa di Minabo poco prima della nascita

Neanche il tempo di inserire il proprio nome a schermo ed ecco che una piccola rapa spunta dalla terra. Inizialmente non riesce neppure a camminare: si limita quindi a gattonare, con degli improbabili arti superiori ed inferiori del tutto affini a quelli degli esseri umani (ma in un'opera di fantasia abbiamo perdonato di peggio). In questi primi momenti è possibile solo relazionarsi con i propri genitori, cercando da loro affetto, dialogo, contatto fisico; solitamente rispondono in modo positivo ai nostri stimoli. Ma il tempo è tiranno: di lì a poco la rapa sarà pronta a reggersi su due gambe e a correre per il mondo, incontrando altri simili, parlando con loro, procedendo sempre più speditamente.

Minabo - A walk through life, come lascia intuire il nome, è un simulatore di vita; in questo senso, non ha bisogno di un vero e proprio obiettivo. Si tratta più di un'esperienza che di altro: al giocatore interessa vedere che cosa succede interagendo in un certo modo con alcuni personaggi, come cambia il proprio alter ego nel corso degli anni; che fine fanno gli altri presenti e di che morte, infine, dovrà morire il protagonista. Gli sviluppatori hanno dichiarato, a suo tempo, che in Minabo non sarebbe stato possibile vivere due vite esattamente allo stesso modo, ed è vero: perché basta realmente una sola domanda mal posta a un determinato personaggio per innescare una reazione a catena. Intervenire sugli anelli di questa catena, immaginando cosa potrebbe accadere e cercando di modificare gli eventi successivi: forse in queste azioni risiede il vero cuore "ludico" di Minabo.

La struttura principale non presenta, infatti, trame di sorta, ma una semplice articolazione in missioni necessaria per prendere confidenza con il titolo. La prima tra tutte, ad esempio, chiede di ottenere - prima della morte, va da sé - almeno tre amici, una relazione amorosa stabile, e possibilmente di passare a miglior vita una volta raggiunta come soglia l'età di quaranta anni. È possibile infatti anche morire molto prima o molto dopo; non avere affatto degli amici o averne troppi; innamorarsi di un partner o optare per la più sfrenata poligamia. Gli unici limiti di Minabo sono davvero quelli imposti dalle scelte del giocatore e da un sistema di relazioni che a volte non è davvero così intuitivo come dovrebbe.