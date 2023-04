PlayStation e Xbox, il confronto dei risultati del primo trimestre 2023 fa riflettere

PlayStation e Xbox hanno ottenuto risultati decisamente diversi nel corso del primo trimestre del 2023, come evidenzia il confronto che potete vedere qui sotto, capace di sottolineare quelle che sono le attuali mancanze di Microsoft.

Nel periodo da gennaio a marzo 2023, infatti, le vendite di Xbox Series X|S sono calate del 30%, mentre le vendite di PS5 sono aumentate del 248%, e ciò mette in evidenza un qualche problema sul fronte produttivo e distributivo che Sony sembra essersi ormai lasciato alle spalle.

Sul fronte dei servizi la differenza non è ugualmente impressionante: parliamo di un +3% fatto segnare da Microsoft contro un +14% fatto segnare da Sony, dopodiché si passa al totale delle due divisioni gaming: Xbox chiude con un -4%, PlayStation con un +61%.

Nell'attesa di comprendere cosa sia successo esattamente sul piano della reperibilità delle console Xbox, è evidente come Microsoft negli ultimi mesi abbia cercato di tenere un basso profilo ai fini di facilitare, se possibile, l'approvazione dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte degli organismi antitrust internazionali.

Tuttavia è chiaro allo stesso modo che c'è un problema di supporto software e di giochi first party che stentano ad arrivare, oppure arrivano inspiegabilmente castrati (vedi la mancanza della modalità a 60 fps in Redfall o Ghostwire: Tokyo che gira molto meglio su PS5).

In generale, bisognerebbe riflettere sulla gestione degli Xbox Game Studios e di come stanno effettivamente lavorando i tanti team di sviluppo acquisiti da Microsoft negli ultimi anni, visto che per il momento i frutti concreti di questi investimenti stentano a farsi vedere mentre Sony da questo punto di vista procede come un treno.