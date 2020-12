Assassin’s Creed Valhalla, guida alla posizione degli Accoliti

In questa guida vi mostriamo la posizione degli Accoliti in Assassin's Creed Valhalla.

Un po' a mutuare da quanto abbiamo già visto in Odyssey e Origins, l'Ordine degli Antichi di Assassin's Creed Valhalla si serve di guerrieri formidabili per proteggere la sua rete di sotterfugi e complotti. Questi personaggi vagano per il mondo di gioco in determinati territori, ma la loro posizione non comparirà sulla mappa fino a che non ci si avvicina a tale area o a tali guerrieri.

Quindi, l'unico modo per trovare questi quindici mercenari è esplorare la mappa. Noi lo abbiamo fatto per voi e questa è la nostra guida alla posizione degli Accoliti in Assassin's Creed Valhalla.

Dove trovare i quindici Accoliti Solitamente gli Accoliti vagano per zone abbastanza selvagge, lontane da centri abitati di grandi dimensioni. Molto spesso il loro segnalino appare sulla mappa quando sblocchiamo dei punti di sincronizzazione a loro vicini e sembra che la maggior parte perlustri proprio i pressi di tali luoghi.

Di seguito la lista completa delle aree di gioco dove potete trovare i quindici Accoliti (abbiamo seguito la loro disposizione all'interno del menù dell'Ordine).

Woden (Livello 220) - Pattuglia le strade del Cent tra i due punti d'osservazione e il grande serpente disegnato sulla collina a sud della medesima regione.

tra i due punti d'osservazione e il grande serpente disegnato sulla collina a sud della medesima regione. Heike (Livello 250) - Si trova nell' Essex , tra Colcestre e l'Abbazia di Santa Maria.

, tra Colcestre e l'Abbazia di Santa Maria. Bercthun (Livello 340) - Si trova nell' Hamtunscire , tra Wincestre e il punto di sincronizzazione a nord-ovest di Fearnhamme.

, tra Wincestre e il punto di sincronizzazione a nord-ovest di Fearnhamme. Hrothgar (Livello 280) - Pattuglia i territori nel sud-est del Suthsexe .

. Cudberct (Livello 160) - Vaga tra Oxeneforda e l'Abbazia di Sant'Albano, nell'Oxenefordscire.

Horsa (Livello 130) - Perlustra le strade a nord del confine tra Oxenefordscire e Grantebridgescire , vicino al nostro insediamento di Ravensthorpe.

e , vicino al nostro insediamento di Ravensthorpe. Osgar (Livello 220) - Nel Lincolnscire meridionale, tra l'Abbazia di Medeshamstede e Lincoln.

meridionale, tra l'Abbazia di Medeshamstede e Lincoln. Kendall (Livello 90) - Pattuglia il sud del Grantebridgescire , tra Grantebridge e Walden.

, tra Grantebridge e Walden. Beorhtsige (Livello 280) - Si trova nel Glowecestrescire , sulla strada che passa per la Tana del Ladro.

, sulla strada che passa per la Tana del Ladro. Wealdmaer (Livello 160) - Nello Sciropescire, nei territori a sud del Lago Bomere.

Cola (Livello 90) - Perlustra le strade a nord di Lincoln, nel Lincolnscire , nei pressi di Aelfgarstun.

, nei pressi di Aelfgarstun. Callin (Livello 280) - Nello Eurvicscire , a sud di Picheringa.

, a sud di Picheringa. Eorforwine (Livello 90) - Nel Grantebridgescire settentrionale, tra il punto d'osservazione di Duroliponte e il Monastero dell'isola di Ely.

Redwalda (Livello 90) - Si trova presso le rovine di Venonis, nel Ledecestrescire .

. Wuffa (Livello 160) - Pattuglia i territori dell'Anglia orientale, tra Grantebridge e Theotford.

Consigli per sconfiggere gli Accoliti Iniziamo subito col dirvi che gli Accoliti non possono essere assassinati in alcun modo. Ci abbiamo provato più e più volte, ma ciò ha sempre portato a iniziare lo scontro privi dell'effetto sorpresa.

Quindi, evitate anche solo di provare, in quanto l'unico risultato che avrete sarà quello di venire scoperti. Invece, come prima mossa vi consigliamo di montare in sella al vostro cavallo e avvicinarvi al bersaglio dalle spalle. Una volta abbastanza vicini, salite sulla sella (premendo il tasto Cerchio o B, a seconda della piattaforma di gioco), saltate verso l'accolito e premete il tasto per l'attacco leggero.

Questo vi permetterà di togliere un bel po' di vita al vostro avversario e di scaraventarlo al suolo, dandovi modo di mettere a segno qualche altro attacco. Una volta iniziato il combattimento, fate attenzione ai movimenti dell'avversario. Questi guerrieri sono temibili anche a livelli molto più bassi del vostro (specialmente se state giocando a un livello di difficoltà elevato), quindi non prendete mai lo scontro sottogamba e, soprattutto, non siate avventati. Le caratteristiche degli Accoliti sono quasi sempre le stesse, con lievi variazioni a livello di armi e abilità. Alcuni utilizzano sostanze tossiche per indebolirvi, altri ordigni fumogeni o stordenti, altri ancora giavellotti o trappole esplosive devastanti.

I modi migliori per evitare questi attacchi, spesso effettuati dalla distanza, è quello di utilizzare l'abilità Inversione del proiettile che vi permette di "rimandare il pacco al mittente" premendo al momento giusto il tasto della parata. Così facendo non solo eviterete di perdere molti punti salute, ma sarete anche in grado di infliggere ingenti danni ai vostri avversari.

Gli Accoliti più impegnativi sono quelli con lo scudo. Non importa quale arma avranno a loro disposizione: ciò che vi creerà più problemi sarà proprio la loro difesa.

Il modo migliore per romperla è utilizzare un arco da caccia e caricare il colpo al massimo, così da far barcollare il nemico e rendere possibile un momentaneo approccio corpo a corpo. Ma il consiglio più importante che ci sentiamo di darvi, specialmente se non avete troppa voglia di perdere ore e ore ad affrontare questi guerrieri, è quello di utilizzare il colpo caricato con l'arco da caccia, sbloccabile nell'albero dei talenti.

Questa mossa vi permetterà di scoccare due frecce simultaneamente, con una forza d'impatto devastante che arresterà l'avanzata del vostro nemico.

Utilizzando questo metodo, bastano circa tre o quattro colpi ben assestati per sconfiggere i vostri avversari, specialmente se avete migliorato il vostro arco. Una tattica, questa, che può essere applicata a qualunque altro scontro, dagli animali leggendari ai drengr.

Ma fate attenzione! Una volta caricato, il colpo non può più essere fermato, quindi assicuratevi di poter colpire il bersaglio prima di impartire il comando.