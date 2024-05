144 Hz e Game Mode: quali TV Panasonic del 2024 supportano le più importanti funzioni gaming

Oltre a implementare in Fire TV la stessa Game Mode Extreme già vista in passato, Panasonic ha quest'anno optato per pannelli fino a 144 Hz , facendo un ulteriore passo avanti nella direzione dei giocatori, anche PC. Ma poiché le funzioni sono molteplici e i modelli presentati sono davvero tanti, abbiamo pensato di fare un recap delle caratteristiche gaming presenti nei TV del 2024.

L'evento dedicato alla line-up 2024 dei TV Panasonic ha confermato una volta di più l'impegno della casa giapponese nel gaming. Nel corso della presentazione tenutasi a Düsseldorf, in Germania, il 14 maggio, è stato dedicato infatti molto spazio alle funzioni specifiche per i videogiochi dei nuovi TV , presenti in sempre più modelli, non solo nei top di gamma OLED.

Game Mode Extreme e 144 Hz

La Game Control Board riparte da quella del 2023

La nuova versione della Game Mode Extreme riparte dalla "Game Control Board" introdotta lo scorso anno, che ora è configurabile anche sul pulsante My App del telecomando per un accesso più rapido. La barra permette di selezionare la modalità immagine, che di default è impostata su Game quando si gioca, ma che può passare a configurazioni più cinematografiche o a quella personalizzata oppure di intervenire sui parametri legati all'input lag, che con l'ALLM su dispositivi HDMI 2.1 è già impostato al minimo possibile.

Si può impostare il Variable Refresh Rate (VRR per gli amici), che può essere acceso o spento sui dispositivi supportati; gestire l'HDR, che può essere dinamico, automatico o spento, e che in generale viene scelto in base alla macchina da gioco utilizzata e, infine, si può agire sulla luminosità delle aree più scure, per andare a rendere visibili anche quelle aree dello schermo più buie. Il Dolby Vision è supportato fino a 144 Hz e proprio la maggiore frequenza di aggiornamento del pannello è una delle novità più importanti della gamma 2024.

Altra caratteristica degna di nota è la regolazione dell'immagine HDR con Tone Mapping OFF che consente di gestire i giochi HDR direttamente dalla sorgente, anziché dal TV. Questo garantisce livelli di luminosità elevati e una visibilità dettagliata, senza evidenziare eccessivamente i bagliori di luce. La modalità True Game poi, è una preimpostazione dell'immagine specificamente studiata per migliorare l'accuratezza dei colori, comprese le impostazioni ottimali del bilanciamento del bianco e della scala di grigi.

Le differenti modalità audio sono tarate per diversi generi di videogiochi

Ci sono infine delle modalità audio specializzate per i generi, ovvero RPG (giochi di ruolo) e FPS (sparatutto in prima persona). La modalità RPG crea un paesaggio sonoro in 3D con dialoghi chiari, indispensabili per una narrazione coinvolgente e un gioco strategico. Al contrario, la modalità FPS è regolata per accentuare elementi come i passi e fornire così un vantaggio tattico nei giochi sparatutto.

I nuovi TV sono anche compatibili con NVIDIA G-SYNC e certificati AMD FreeSync Premium, mentre il sistema integrato Fire TV permette un accesso privilegiato all'app Amazon Luna. Purtroppo mancano ancora le app dedicate a Xbox Game Pass e NVIDIA GeForce Now.