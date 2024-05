Helldivers 2: le migliori mod disponibili su PC

Nonostante siano passati tre mesi dal lancio di Helldivers 2, lo sparatutto multiplayer cooperativo di Sony e Arrowhead Games Studio rimane tuttora sulla cresta dell'onda. Del resto non è difficile capire il perché: esportare la democrazia controllata ed eliminare la feccia dei Terminidi e degli Automaton dalla galassia è tremendamente divertente e assicura decine, se non centinaia, di ore di divertimento. Se aggiungiamo un gameplay solido, un variegato arsenale di armi e la versatilità offerta dagli Stratagemmi, nonché l'ironia di fondo e la narrativa dinamica che fa da filo conduttore alle varie operazioni della community, abbiamo la formula perfetta per unsuccesso (si spera duraturo). In tutto ciò un variegato e costante flusso di mod da parte della community rappresenterebbe una perfetta ciliegina sulla torta, per quanto ad oggi la scelta è abbastanza limitata.

Ciò è dovuto principalmente dalla natura always online e live service del titolo e di conseguenza l'arrivo costante di patch, che possono rompere le mod pubblicate in precedenza, e la presenza di un sistema anti-cheat che agisce a livello del kernel, in questo caso specifico di n-Protect GameGuard, che non vede di buon occhio la modifica dei file di gioco. Per quanto la possibilità di far scattare l'allarme e relative contromisure con mod di tipo estetico (come ad esempio quelle che modificano l'aspetto delle armature) o grafiche (es. reshade, ottimizzazioni delle performance e varie) sia apparentemente bassa, questa sorta di barriera d'ingresso comprensibilmente allontana la community dei modder e impedisce modifiche sostanziali a livello di gameplay. E, seppur non parliamo di ostacoli insormontabili, non aiuta neppure l'assenza del supporto ufficiale delle mod e il fatto che Helldivers 2 sia stato realizzato con una versione pesantemente personalizzata dell'obsoleto Autodesk Stingray, un motore grafico svedese poco conosciuto e dismesso nel 2018.

Fortunatamente pare che la musica stia cambiando, specialmente grazie al team di ToastedShoes, che proprio in questi giorni ha presentato alcune modifiche estetiche a tema Star Wars, Halo e non solo, alcune già disponibili su NexusMod, altre in arrivo nei prossimi giorni. Per questo motivo abbiamo approfittato dell'occasione per fare una panoramica delle mod migliori e più simpatiche attualmente disponibili e in arrivo per Helldivers 2.

Nota: come accennato in precedenza, le mod che troverete di seguito non sono state realizzate con strumenti ufficiali e possono "rompersi" tra una patch e l'altra senza aggiornamenti da parte degli autori. Insomma, installatele a vostro rischio e pericolo.