Le 5 periferiche console che hanno tradito le aspettative

Iniziamo con una delle periferiche più discusse degli ultimi anni: la telecamera / sensore / assistente Kinect di Microsoft, uscita a più riprese dal 2009 su Xbox 360, PC e Xbox One. Uno dei frutti del successo di Nintendo Wii, che aveva stravinto la console war e che pareva aver segnato la direzione per il futuro dei videogiochi. Non vogliamo citare tutti i vari competitor che hanno cercato di "scopiazzare" l'idea dei Wii Mote o del Kinect semplicemente perchè si trattava di soluzioni tecnologicamente inferiori e le rispettive case madri non hanno mai investito seriamente nei relativi progetti. Kinect era un vero e proprio concentrato di tecnologia, tanto da venire citata più volte dalle riviste scientifiche di settore tecnologico come " Robotics ", che dedicò proprio una copertina al gadget Microsoft. Proprio nel campo della robotica il Kinect ha trovato una sua seconda casa, venendo implementata in decine e decine di prodotti innovativi.

Kinect ha avuto un precedente illustre svariati anni prima. Fu proprio SEGA a pensare, tra le prime, a un sistema di gioco "in movimento" che simulasse su schermo quanto fatto fisicamente davanti alla tv. Nella tecnologia essere innovativi non equivale a ottenere matematicamente il successo, e così infatti fu anche per questa sfortunata periferica. Ingegnosa (per l'epoca), consisteva in una serie di pannelli in plastica da applicare a terra, dai quali partiva un raggio infrarosso verso il soffitto. Muovendosi, le nostre braccia e gambe andavano ad interferire con i raggi, attivandoli proprio come se stessimo premendo i tasti fisici sul joypad e trasformando così ad ogni movimento una relativa azione del personaggio su schermo. Uscito nel 1993 e compatibile esclusivamente con Megadrive, l' Activator costava circa 79 dollari e vendette pochissime migliaia di copie. Sebbene fosse compatibile con tutti i giochi, solo una manciata di essi erano stati sviluppati esclusivamente per questa periferica. Tra questi, Streets of Rage 3 ed Eternal Champions .

Satelliview (Super NES)

Dopo l'esperimento del Famicom Net System, periferica per NES che permetteva di vedere in TV contenuti multimediali come meteo e news, Nintendo tornò con convinzione sul progetto con il suo Satelliview per Super Nintendo. La casa di Kyoto era stata per anni alla finestra guardando il suo arcinemico SEGA sviluppare il suo Mega Modem per i servizi Meganet, con curiosità e voglia di fare meglio. Nei primi anni novanta a Roppongi, quartiere alla moda di Tokyo, esisteva una emittente satellitare che proponeva contenuti musicali in alta qualità su abbonamento (dei precursori!). La famosa e visionaria emittente radio si chiamava SentoGIGA e all'epoca non poteva ancora sapere che sarebbe stata quasi interamente acquisita da Nintendo per rinforzare i suoi progetti di "on-demand".

L'idea e la sua realizzazione erano veramente all'avanguardia e straordinariamente efficaci. Si trattava in pratica di navigare attraverso una città virtuale fatta di luoghi ed edifici (quasi un Animal Crossing dell'epoca), con contenuti che venivano aggiornati e caricati sui server quotidianamente, lasciando spazio ai nuovi cancellando i vecchi esattamente come fanno oggi Netflix e simili. Pensate che si trattava del 1995, epoca nel quale il web e internet stavano muovendo i loro primi passi. Su Satelliview uscirono qualcosa come 80 giochi esclusivi, giocabili solo se abbonati in quel periodo e mai più prodotti su supporto fisico. Il "flop" di Satelliview non fu tanto concettuale e realizzativo ma bensì per il suo potenziale sprecato. Le tante energie in campo messe da Nintendo furono di colpo abbandonate con l'uscita di Nintendo64, scomparendo nel nulla dall'oggi al domani. Una vera delusione insomma.