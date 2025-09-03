Amazon Music Unlimited Family è gratis: 6 persone possono usare il servizio risparmiando 54 euro

Se vi piace ascoltare la musica e insieme a voi ci sono varie persone che hanno lo stesso livello di passione, allora sappiate che c'è una promozione di gruppo molto interessante: potete infatti sfruttare a costo zero tre mesi di Amazon Music Unlimited in versione Family, ovvero pensata per sei persone diverse in un solo colpo. Questo novanta giorni gratuiti vi permettono di risparmiare in questo modo 53,97€. Potete trovare l'abbonamento a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo regolare è di 17,99€ al mese e dopo la prova gratuita il rinnovo è automatico, ma potete ovviamente disattivarlo facilmente nelle impostazioni del servizio. Ricordate inoltre che l'offerta è valida solo per i nuovi abbonati e per chi non ha già usato una prova gratuita nell'ultimo periodo. Inoltre, rimarrà attiva solo fino al 5 settembre, quindi se vi interessa fatela subito.