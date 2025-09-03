Amazon Music Unlimited Family è gratis: 6 persone possono usare il servizio risparmiando 54 euro

Se vi piace ascoltare la musica e insieme a voi ci sono varie persone che hanno lo stesso livello di passione, allora sappiate che c'è una promozione di gruppo molto interessante: potete infatti sfruttare a costo zero tre mesi di Amazon Music Unlimited in versione Family, ovvero pensata per sei persone diverse in un solo colpo. Questo novanta giorni gratuiti vi permettono di risparmiare in questo modo 53,97€. Potete trovare l'abbonamento a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo regolare è di 17,99€ al mese e dopo la prova gratuita il rinnovo è automatico, ma potete ovviamente disattivarlo facilmente nelle impostazioni del servizio. Ricordate inoltre che l'offerta è valida solo per i nuovi abbonati e per chi non ha già usato una prova gratuita nell'ultimo periodo. Inoltre, rimarrà attiva solo fino al 5 settembre, quindi se vi interessa fatela subito.
Cosa offre Amazon Music Unlimited
I vantaggi del servizio includono:
- Accesso al catalogo musicale
- Accesso al catalogo di podcast
- Nessuna pubblicità
- Skip illimitati
- La possibilità di ascoltare offline brani e podcast
- Accesso a un audiolibro al mese tra oltre 350.000 audiolibri di Audible (solo per i titolari di account)
Inoltre, il servizio propone oltre 100 milioni di brani e podcast, molto dei quali con supporto all'audio spaziale, all'audio HD (qualità CD "lossless") e l'audio Ultra HD (Qualità superiore rispetto al CD, fino a 24 bit, 192 kHz e Bitrate oltre 10 volte superiore rispetto ai servizi di streaming in definizione standard).