Apple Mac Studio: tutti i dettagli, prezzi e modelli del chip M1 Ultra e del monitor Studio Display

Tim Cook è salito per l'ennesima volta sul palco dell'Apple Park per presentarci i nuovi dispositivi in arrivo nelle prossime settimane. Questa volta si è trattato di un evento decisamente minore, durante il quale sono stati svelati dei prodotti rivisitati come l'iPhone SE di nuova generazione e l'iPad Air 5. Inutile dire quindi che il vero protagonista dell'evento "Peek Performance" è stato il nuovo Mac Studio, assieme al mostruoso chip M1 Ultra che raggiunge delle prestazioni senza precedenti. Non poteva mancare nemmeno un nuovo monitor da affiancare al neonato Mac, chiamato Studio Display, acquistabile separatamente per essere affiancato a qualsiasi recente computer della lineup Apple. Insomma tante novità presentate in circa un'ora di evento dedicato. Noi abbiamo deciso di raccogliere le informazioni riguardanti il dispositivo più elettrizzante del momento - il Mac Studio, del quale siamo pronti a raccontarvi tutto quello che sappiamo in questo nostro speciale dedicato. Andremo a scoprire insieme le incredibili performance del nuovo chip M1 Ultra, il design e le caratteristiche hardware che contraddistinguono questo nuovo Mac desktop. Inoltre vedremo quali caratteristiche ci ha riservato Apple con il nuovo monitor Studio Display. Tanta carne al fuoco per coloro che sono alla ricerca di un computer professionale con una scheda tecnica veramente impressionante.

Chip M1 Ultra, un mostro di potenza Caratteristiche e specifiche tecniche del chip M1 Ultra Per prima cosa andremo a scoprire il cuore pulsante del nuovo Mac Studio, l'innovativo e performante chip M1 Ultra. Lo scorso autunno Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, introducendo assieme a loro due nuovi chip: M1 Pro e M1 Max. Questi SoC sono tutt'ora i leader nel mercato laptop per quanto riguarda il rapporto performance e potenza. Ora immaginate di prendere le incredibili prestazioni raggiunte su queste macchine e di portarle su un computer desktop, dove i problemi di consumo vengono drasticamente ridotti e tipicamente c'è anche più spazio per una dissipazione del calore più efficiente. Già così il risultato sarebbe fenomenale, visti gli ottimi risultati registrati da questi chip nei benchmark sia computazionali che grafici. Bene, ora immaginate di prendere due chip M1 Max, la versione più potente presente sui MacBook Pro, ed uniteli insieme in un unico SoC per computer desktop. Quello che otterreste è un vero mostro di potenza. Se questo potrebbe sembrarvi pura utopia, Apple l'ha trasformato in realtà con il nome di M1 Ultra. Dimensioni ed architettura chip M1 Ultra L'architettura che unisce i due M1 Max è stata denominata UltraFusion e permette ai chip di comunicare con una banda pari a 2,5 TB/s. Questo li rende dal punto di vista pratico come un unico chip, sia per l'hardware che per il software. Sommando insieme due M1 Max si ottiene dunque una CPU con 20 core (16 ad alte performance e 4 ad alta efficienza) ed una GPU che può essere configurata fino a 64 core. Tutto questo è stato accuratamente progettato sul silicio, utilizzando la tecnologia a 5 nanometri per un totale di ben 114 miliardi di transistor. Un numero spaventoso al quale sono stati affiancati fino ad un massimo di 128 GB di memoria RAM unificata con una banda di 800 GB/s. Inutile dire che questo mostro di potenza rappresenta il meglio del meglio per quanto riguarda le performance per potenza. Riesce a battere addirittura il recente Mac Pro con il 60-80% di performance in più rispettivamente sul fronte CPU e GPU. Con una componente grafica di questo livello si possono riprodurre ad esempio 18 stream in 8K ProRes simultaneamente.

Design compatto e versatile Design compatto ed elegante del nuovo Mac Studio Il primo dispositivo a beneficiare di tutta questa potenza è di fatto un Mac inedito che subentra nell'ampia lineup di computer prodotti da Apple. Il suo nome è Mac Studio ed è stato pensato per i professionisti che necessitano di una macchina potente e performante sulla quale fare affidamento per qualsiasi operazione da svolgere. Si tratta di un computer desktop di dimensioni molto compatte, che riprende il design del Mac mini. Proprio come il chip M1 Ultra al suo interno contiene due M1 Max, anche la sua forma è essenzialmente quella di due Mac mini, impilati uno sopra l'altro. Il risultato è un dispositivo di forma cubica con una base di quadrata di 7,7" ed un'altezza di 3,7". Molto compatto ed elegante, pronto per essere affiancato da un qualsiasi display sulla nostra postazione di lavoro. Il colore scelto da Apple è il classico argento che conosciamo ormai da anni, senza opzioni di personalizzazione. La parte posteriore Mac Studio con le porte di input e output L'intera struttura interna di questo Mac Studio è stata pensata per una migliore dissipazione del calore. Già che su queste pagine siamo parecchio familiari con il mondo delle console da gioco, le soluzioni adottate con questo Mac assomigliano particolarmente a quelle di un Xbox Series X. L'aria fluisce dal basso per risalire verso l'alto, andando a catturare il calore generato dai vari componenti per condurlo nelle ventole poste sulla parte superiore, che sparano l'aria fuori dalla parte posteriore del dispositivo. Proprio sotto la griglia di dissipazione troviamo un'ampia sezione I/O, che si estende fino ad arrivare al pannello frontale del dispositivo con altre porte di ingresso e uscita.

Specifiche tecniche Caratteristiche e specifiche tecniche del nuovo Mac Studio Abbiamo già analizzato nel dettaglio le caratteristiche tecniche del nuovo chip M1 Ultra. Esso viene affiancato da una memoria RAM che raggiunge i 128 GB ed un disco a stato solido in grado di leggere i dati con una velocità di 7,4 GB/s per una memoria complessiva massima di 8 TB. Il massimo di 64-core di GPU permette di gestire fino a 90 milioni di pixel, quindi circa quattro monitor 5K ed una TV 4K connessa simultaneamente al Mac Studio. Assolutamente promosso anche il fronte connettività caratterizzato da 4 porte Thunderbolt 4.0, una porta Ethernet, 2 porte USB-A, una porta HDMI ed un ingresso jack da 3,5 millimetri. Sulla parte frontale invece sono presenti due ulteriori porte Thunderbolt 4 (o USB-C a seconda del modello) ed un lettore di schede SD. Sotto la scocca invece si nascondono ancora il modulo WiFi 6 e quello Bluetooth 5. Scheda tecnica CPU: 10-core (M1 Max) 20-core (M1 Ultra)

10-core (M1 Max) 20-core (M1 Ultra) GPU: 24-core (M1 Max) 48-core (fino a 64-core per M1 Ultra)

24-core (M1 Max) 48-core (fino a 64-core per M1 Ultra) RAM: 32 GB (M1 Max) 64 GB (M1 Ultra) configurabile fino a 64 e 128 GB rispettivamente

32 GB (M1 Max) 64 GB (M1 Ultra) configurabile fino a 64 e 128 GB rispettivamente SSD: velocità in lettura fino a 7,4 GB/s

velocità in lettura fino a 7,4 GB/s Memoria Interna: 512 GB (M1 Max) 1 TB (M1 Ultra), configurabile con 1, 2 4 e 8 TB

512 GB (M1 Max) 1 TB (M1 Ultra), configurabile con 1, 2 4 e 8 TB Connettività: Thunderbolt 4 (fino a 40 Gbps); DisplayPort USB 4 (fino a 40 Gbps); USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps); Due porte USB‑A (fino a 5 Gbps); Porta HDMI; Porta 10Gb Ethernet; Jack cuffie da 3,5 mm. Sulla parte frontale 2 porte USB-C o Thunderbolt 4 (per M1 Max e M1 Ultra, rispettivamente) e slot SD

Thunderbolt 4 (fino a 40 Gbps); DisplayPort USB 4 (fino a 40 Gbps); USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps); Due porte USB‑A (fino a 5 Gbps); Porta HDMI; Porta 10Gb Ethernet; Jack cuffie da 3,5 mm. Sulla parte frontale 2 porte USB-C o Thunderbolt 4 (per M1 Max e M1 Ultra, rispettivamente) e slot SD Dimensioni: 9,5 x 19,7 x 19,7 cm

9,5 x 19,7 x 19,7 cm Peso: 2,7 kg (M1 Max) 3,6 kg (M1 Ultra)

2,7 kg (M1 Max) 3,6 kg (M1 Ultra) Prezzo: a partire da 2.349€ (M1 Max) o 4.649 (M1 Ultra)

Studio Display, il monitor da affiancare Studio Display e le sue caratteristiche Senza un monitor però non possiamo fare molto, nemmeno con delle prestazioni di questo tipo. Per questo motivo Apple ha pensato di realizzare anche un nuovo dispositivo, lo Studio Display. Si tratta di un Display Retina 5K, che ricorda molto il design adottato con il nuovo iMac (comprese le generose cornici). Affiancherà il ProRetina XDR nella lineup dei monitor Apple. Anche se presentato assieme al Mac Studio, il nuovo Studio Display può essere un perfetto compagno di un qualsiasi altro Mac. Il collegamento infatti avviene tramite la classica porta Thunderbolt, la quale garantisce anche una ricarica di 96 W al dispositivo portatile connesso. La diagonale del display è lunga 27 pollici con una risoluzione 5120 x 2880 pixel a 218 ppi. La luminosità massima tocca i 600 nit e complessivamente è in grado di gestire 1 miliardo di colori. Studio Display accanto al nuovo Mac Studio per una scrivania minimale Sotto la scocca, questo display nasconde anche il processore A13 Bionic, per garantire performance migliori sia della fotocamera incorporata che del sistema audio. A cominciare dalla fotocamera, Apple ha adottato una lente ultra-grandangolare da 12 MP con un FOV di 122°. Non poteva mancare nemmeno l'implementazione di Center Stage per rendere le videochiamate ancora più dinamiche, mettendo sempre il soggetto in primo piano. Il sistema di speaker invece è caratterizzato da 6 altoparlanti con due woofer force-cancelling. Infine troviamo anche tre microfoni per la cattura cristallina dell'audio e l'eliminazione attiva del rumore. Sulla parte posteriore troviamo 3 porte USB-C ed una porta Thunderbolt 4. Scheda tecnica Dimensioni: 27 pollici

27 pollici Risoluzione: 5120 x 2880 pixel

5120 x 2880 pixel Luminosità: 600 nit

600 nit Spazio colore: Ampia gamma cromatica (P3)

Ampia gamma cromatica (P3) Fotocamera: Videocamera con ultra-grandangolo da 12 MP, angolo di campo 122°, Diaframma con apertura ƒ/2.4

Videocamera con ultra-grandangolo da 12 MP, angolo di campo 122°, Diaframma con apertura ƒ/2.4 Speaker: Sistema a sei altoparlanti hi‑fi con woofer force‑cancelling; Audio spaziale Dolby Atmos

Sistema a sei altoparlanti hi‑fi con woofer force‑cancelling; Audio spaziale Dolby Atmos Prezzo: 1.799€