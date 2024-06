Assassin's Creed Shadows: libri e fumetti da leggere per conoscere il Giappone di Ubisoft

Assassin's Creed Shadows è ambientato in uno dei periodi più tumultuosi e affascinanti della storia del Giappone: l'ultima fase del periodo Sengoku (1454-1600) conosciuta come il periodo Azuchi-Momoyama (1568-1600), dal nome dei castelli dei due uomini più potenti del tempo. Parliamo di Oda Nobunaga, il primo grande unificatore del Giappone, che aveva come base il castello di Azuchi, e del suo successore, alleato e amico, Toyotomi Hideyoshi, che risiedeva nel castello di Momoyama. Per immergervi al meglio nel periodo storico che fa da ambientazione, ma anche da protagonista di Assassin's Creed Shadows (le cui vicende iniziano nel 1579), abbiamo raccolto dieci opere tra romanzi, non fiction e analisi storiche che vi permetteranno di arrivare preparatissimi a vestire i panni dei protagonisti Yasuke e Naoe. Dai classici della letteratura giapponese come "Musashi" e "La storia di Genji" a reinterpretazioni occidentali come il popolarissimo "Shogun" o la storia dei 47 ronin, abbiamo pensato a letture per i palati più diversi. Il periodo Azuchi-Momoyama è stato un momento di fortissimi scossoni sociali per il Giappone: dall'emersione dello shogunato alla perdita di importanza della carica imperiale, questi trent'anni hanno portato all'inizio del periodo Edo, alla salita al potere della dinastia Tokugawa e alla politica di isolazionismo che ha caratterizzato la società giapponese per più di 250 anni, interrotta solo dalla restaurazione Meiji del 1868.

"Shogun" di James Clavell Sicuramente avrete sentito parlare della recentissima serie TV arrivata su Disney+ intitolata Shogun. Acclamata da critica e pubblico, è ambientata proprio alla fine del periodo Sengoku ma con personaggi fittizi ed eventi che si ispirano a quelli reali. La serie TV è l'adattamento del libro di grande successo e dal titolo omonimo scritto da James Clavell nel 1975. Vista la vicinanza dei due periodi storici, i costumi e le usanze descritti da Clavell fanno un ottimo lavoro per immergere nel mondo del Giappone del sedicesimo secolo, tra rivalità, grandi battaglie e intrighi di palazzo.

Musashi di Eiji Yoshikawa Chi è alla ricerca di un protagonista forte, sfaccettato e che si imbarca in un viaggio di crescita personale sarà contento di seguire le avventure di Miyamoto Musashi Pochi anni dopo l'inizio delle vicende di Assassin's Creed Shadows è nato Miyamoto Musashi, uno dei più grandi guerrieri della storia del Giappone. I libri, i manga, gli anime e i videogiochi che lo vedono come protagonista o come personaggio secondario si sprecano, ma c'è un'opera che ne ripercorre gli anni giovanili tra la fine del '500 e l'inizio del '600 in un Giappone in tumulto. Il libro si intitola "Musashi" ed è stato scritto da Eiji Yoshikawa, un autore famoso per i suoi romanzi storici d'avventura che arricchiscono con pochi elementi di fantasia gli eventi storici.

Taiko di Eiji Yoshikawa Eiji Yoshikawa racconta nel dettaglio uno dei periodi più complessi nella storia del Giappone attraverso gli occhi di uno degli uomini che hanno preso le decisioni più importanti Il libro che racconta in modo avventuroso, frenetico, accurato e dettagliato le vite e le opere dei tre uomini che hanno unificato il Giappone è Taiko, di Eiji Yoshikawa. Storici e autori giapponesi si sono spesso concentrati su Oda Nobunaga, il più ambizioso e spietato, o su Tokugawa Ieyasu, colui che diventerà il primo shogun. In pochi si sono focalizzati su Toyotomi Hideyoshi, colui che ha raggiunto la carica di Taiko, il comandante assoluto del Giappone che faceva le veci dell'imperatore. Lui ha portato a termine l'impresa di Nobunaga, lui ha tentato (e fallito) l'invasione della Corea, lui, alla sua morte, ha lasciato un vuoto di potere così grande da cambiare il futuro della nazione. L'opera di Yoshikawa, non disponibile in italiano, è un romanzo storico eccellente che vi preparerà al meglio a cogliere ogni possibile riferimento storico mentre giocherete ad Assassin's Creed Shadows.

La Storia di Genji di Murasaki Shikibu Quest'epica precede di qualche secolo le vicende di Assassin's Creed Shadows, ma è un racconto fondamentale delle usanze, dei riti e delle emozioni dei giapponesi di allora Quello della dama di corte Murasaki Shikibu è considerato il primo romanzo psicologico della storia perché riesce a rappresentare con fluidità e chiarezza i tumulti interiori di un uomo cresciuto con lo strettissimo sistema dei valori del Giappone feudale. La Storia di Genji ha tutte le caratteristiche di un'epica principesca (amori proibiti, scontri impossibili e storie di riscatto) ma si mantiene saldamente ancorata all'interiorità del protagonista. Se, per caso, aveste brutti ricordi da incontri passati con quest'opera, è colpa della sua vecchissima traduzione fatta non dal giapponese, ma dall'inglese vittoriano. La nuova edizioni disponibile dal 2015 e pubblicata da Einaudi, invece, è stata tradotta dal testo originale giapponese e restituisce appieno l'impatto della narrazione, quasi dieci secoli dopo la sua stesura originaria.

Shinju di Laura J. Rowland Chi ama le storie di detective e i drammi storici troverà in Shinju pane per i suoi denti grazie a un doppio suicidio d'amore che nasconde un complotto ben più ampio Cambiando completamente genere, se siete amanti dei gialli allora non potete perdervi Shinju, di Laura J. Rowland, una detective story ambientata proprio nel Giappone del 1600. Quando i corpi di due amanti vengono ritrovati sotto un ponte della città di Edo, le più alte cariche della magistratura cittadina vogliono far passare l'incidente per uno Shinju, un doppio suicidio amoroso rituale. La potente famiglia di lei mette pressione sulle autorità ma un giovane "detective" non cede e sospetta che ci sia qualcos'altro sotto. Se metterete da parte qualche stereotipo giallistico contemporaneo, riuscirete a godervi il quadro dipinto dall'autrice di un Giappone nel pieno di uno scossone culturale e di come questo ha influenzato le vite tanto dei nobili quanto della gente comune.

Nagashino 1575 e Sekigahara 1600 per gli amanti della storia militare Chi è alla ricerca di una lettura più storica dovrebbe dare una possibilità a questi due titoli che approfondiscono nel dettaglio l'evoluzione delle tattiche e delle strategie di allora Questi due libri rispettivamente di Stephen Turnbull e Anthony J. Bryant sono un ottimo spaccato di vita, strategie e combattimento tra Samurai nell'era Sengoku. Nagashino 1575 è la storia di come un piccolo manipolo di moschettieri addestrati dai portoghesi e agli ordini di Oda Nobunaga sia riuscito a fermare un'armata di samurai, e tutte le conseguenze che questa vittoria ha avuto sulle tecniche militari giapponesi. Sekigahara 1600, invece, è la cronaca degli antefatti e della grande battaglia che ha dato inizio allo shogunato Tokugawa. Quella di Sekigahara può essere considerata una delle grandi battaglie della storia dell'umanità e Bryant fa un ottimo lavoro nel descrivere le strategie, gli armamenti usati, gli antefatti e le conseguenze di questo scontro campale in cui hanno perso la vita 40mila guerrieri.

Due manga agli antipodi: La Leggenda di Oda Saburo Nobunaga e Oda Cinnamon Nobunaga Non libri ma manga su più volumi, queste due opere con protagonista Oda Nobunaga vi faranno sorridere tanto per i loro toni esagerati quanto per le situazioni assurde in cui mettono il primo grande unificatore del Giappone Le incredibili vicende della vita di Oda Nobunaga sono state protagoniste di innumerevoli manga e anime, così come quelle di Tokugawa Ieyasu e Toyotomi Hideyoshi. Il primo, però, è al centro di due manga degni di nota, il primo per il suo autore, il secondo per la sua assurdità. La Leggenda di Oda Saburo Nobunaga è uno Shonen dalla penna nientemeno che di Tetsuo Hara, il papà di Ken il Guerriero che, su una storia di Seibou Kitahara, traccia le avventure del giovano Nobunaga aggiungendo un bel po' di combattimenti frenetici, azione esagerata e drammi esistenziali. Oda Cinnamon Nobunaga, invece, è un manga e un anime di Una Megurogawa che racconta la storia della reincarnazione di Nobunaga in uno shiba inu di nome Cinnamon. Sono presenti nella storia anche Toyotomi Hideyoshi, reincarnato in forma di bull terrier, e tanti altri personaggi importanti della storia giapponese in un divertente mescolarsi di tempi e sistemi di valori.