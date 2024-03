Call of Duty: Warzone Mobile e ROG Phone 8, perché è l'accoppiata vincente

E l'obiettivo di questo speciale sarà proprio quello di mettere alla prova questi elementi unici, per capire se il ROG Phone 8 è davvero lo smartphone migliore per chi vuole giocare Call of Duty: Warzone Mobile al massimo delle sue possibilità. Ma prima di procedere con i dati, facciamo un piccolo excursus sulle caratteristiche principali dei due protagonisti.

Ma al di là delle modalità e delle mappe, anche sul piano della realizzazione tecnica Call of Duty: Warzone Mobile si presenta molto bene, con una grafica capace di migliorare col passare del tempo, sulla base di un meccanismo di streaming degli asset che si adatta al dispositivo utilizzato. Ed è qui che uno smartphone come il ROG Phone 8 può fare la differenza, visto che a livello di prestazioni il dispositivo ASUS ha davvero pochi rivali. Inoltre può contare su tutta una serie di caratteristiche uniche, che promettono di rendere il gioco su mobile decisamente più piacevole rispetto ad altri telefoni di pari livello.

Lo sviluppo di Call of Duty: Warzone Mobile è stato lungo, ma finalmente Activision ha portato su iOS e Android anche la versione battle royale del suo popolare sparatutto. Un progetto annunciato già nel 2022, ma che ha richiesto un lungo sviluppo per introdurre tutte le funzionalità volute dagli sviluppatori, alcune quasi esclusive. Da un lato abbiamo per esempio il supporto per i 120 giocatori; dall'altro vediamo il ritorno della mappa di Verdansk, che nelle edizioni PC e console è assente da un po' e non pare destinata a essere reintrodotta a breve.

Call of Duty: Warzone Mobile in sintesi

Call of Duty: Warzone Mobile ha mantenuto tutte le promesse dell'annuncio

Cominciamo proprio da Call of Duty: Warzone Mobile. Anche stavolta Activision ha infatti realizzato una riduzione del suo sparatutto davvero ricca di contenuti. Già dopo un brevissimo tutorial, infatti, trovano subito posto all'interno dell'interfaccia principale un sacco di elementi. Si parte dalla schermata di selezione della modalità, dove possiamo scegliere già tra diverse opzioni: Battle Royale a squadre da quattro o da due su Verdansk per 120 giocatori, Royal Mobile a squadre o in solitaria su Verdansk per 78 giocatori, Rebirth Ritorno a squadre su Rebirth Island per 36 giocatori e le playlist multiplayer Moshpit per 12 giocatori e Shoot the Ship per 12 giocatori all'interno di otto differenti mappe.

Una volta in gioco, poi, la qualità del gunplay, il sistema di movimento, il design delle mappe e i gulag restituiscono un'esperienza che ha davvero poco da invidiare alla controparte PC e console, e persino i controlli touch sono praticamente perfetti. È possibile inoltre personalizzarli in vari modi, con persino una funzione autofire impostata in modo da non aprire il fuoco immediatamente: facendo passare qualche istante, infatti, evita di farci individuare per errore.

Anche la grafica è ottima, ma ricorre ad alcuni compromessi piuttosto evidenti per riuscire a supportare 120 giocatori anche su dispositivi non particolarmente performanti. Le microtransazioni, infine, non sono mosse da dinamiche pay-to-win: tutto l'impianto dedicato alla monetizzazione si limita agli oggetti estetici, con il Battle Pass che costa 1100 punti COD, ovvero 9,99€, e lo sblocco degli Operatori, che richiede dai 1400 ai 2000 punti COD.