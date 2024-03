Stellar Blade: prenotazione del gioco PS5 su Amazon Italia disponibile in sconto

Tramite Amazon Italia è ancora possibile fare la prenotazione di Stellar Blade per PS5 in sconto. Il prezzo al momento della scrittura è 69.98€, invece di 79.99€ come segnalato per la standard edition su PS Store di Sony. La data di uscita è fissata per il 26 aprile 2024. Attualmente è disponibile anche una demo di Stellar Blade su PlayStation 5. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero in caso facciate la prenotazione voi pagherete in automatico il prezzo più basso che apparirà su Amazon. Se il prezzo dovesse risalire, voi manterrete lo sconto attuale e se il prezzo dovesse calare ulteriormente, tale abbassamento sarà applicato automaticamente al vostro ordine senza necessità di fare alcuna azione o seguire l'andamento del prezzo. Il pagamento avviene unicamente al momento della spedizione e potete cancellare a costo zero la vostra prenotazione prima della spedizione.