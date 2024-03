Stardew Valley: un glitch legato alle mutande del sindaco è diventato un easter egg ufficiale

Stardew Valley ha raggiunto la versione 1.6 da poco e i giocatori stanno scoprendo nel dettaglio cosa contenga. Uno dei molti dettagli scovati dai giocatori è un easter egg che si basa su un glitch legato alle mutande del sindaco Lewis.

Facciamo un paio di passi indietro. In Stardew Valley è possibile trovare le mutande del sindaco Lewis. Si tratta dell'unico paio a nostra disposizione ed è possibile ridargliele per farlo contento oppure tormentarlo lanciandole nella zuppa del Luau Festival. In ogni caso, le perdiamo per sempre.

I fan trovarono però trova un glitch che richiedeva di creare una scala e indossarla al posto dei pantaloni. Ora, però, l'update 1.6 di Stardew Valley ha aggiunto un modo per ottenere tutte le mutande che vogliamo, sempre usando una scala.