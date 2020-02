Coronavirus: cosa giocare se devi restare a casa?

Per restare in forma

In questi giorni le notizie di un ampliarsi dei vari ceppi e contagi dovuti al tremendo coronavirus (Covid-19) stanno portando un numero sempre maggiore di persone, con più o meno comuni ad ordinarlo, a chiudersi in casa e cercare di passare il proprio tempo nella maniera più rilassante possibile, magari coltivando i propri hobby e ovviamente, come molti di voi e noi, giocando dei titoli che ci facciano svagare. Ma quali giochi possono distrarci da questa situazione? Quali invece possono portarci in una realtà simile (naturalmente presa con le pinze e le dovute proporzioni) e metterci nei panni di sopravvissuti? Facciamo il punto su cosa giocare nel caso in cui siate bloccati in casa per il coronavirus dividendo il tutto per categorie principali.

Giochi di ruolo

Sicuramente la categoria principe per chi ha a disposizione parecchio tempo da dedicare al gaming è proprio quello dei giochi di ruolo o RPG a seconda dell'idioma preferito per l'acronimo. Genere questo che dà la possibilità ai giocatori di entrare in un mondo più o meno fantastico ed impersonare i protagonisti delle storie risolvendo quest, potenziandosi, uccidendo mostri e scovando segreti, anche e soprattutto nell'end game, quel "fine gioco" che permette di effettuare il backtracking necessario per accaparrarsi tutte quei piccoli o grandi tesori che portano al completamento totale del titolo. Talvolta, anzi molto spesso, questa parte finale porta via una quantità di ore impressionante, cosa che torna decisamente utile in questo frangente storico. Ma quali sono i migliori RPG da giocarsi ora?

Dragon Ball Z Kakarot

Desidero...Desidero... Queste sono le parole che vi troverete a dire davanti al drago Shenron una volta collezionate le 7 sfere del drago terrestri all'interno di Dragon Ball Z Kakarot. Ultima fatica dei Cyberconnect 2, uscito il mese scorso ed apprezzato dalla critica. In effetti il gioco è ben fatto ed offre una buona quantità di cose da fare, tra ricette di ChiChi, percorsi a tempo, boss segreti e potenziamenti vari dei 5 personaggi giocabili. Per un fan poi è davvero il massimo in termini di fedeltà con la storia del leggendario manga.

Final Fantasy XV

Una potente storia di fratellanza, amicizia, famiglia amore e guerra. L'ultima opera magna di Square- Enix, in attesa di sua maestà Final Fantasy VII Remake, ci mette nei panni del principe Noctis e dei suoi tre amici e guardie del corpo, durante il loro emozionante viaggio in macchina verso il loro destino. Final Fantasy XV è un gioco sicuramente non esente da difetti, ma che, se non avete giocato, vi terrà con il fiato sospeso fino alla splendida sequenza finale. Anche qui siamo intorno alle 70-80 ore di gioco per terminarlo in lungo ed in largo, non contando poi i vari DLC usciti contenenti gli approfondimenti delle storie dei compagni di viaggio di Noctis. Con la Royal Edition avrete il gioco completo con tutti i contenuti aggiuntivi ad esclusione dell'ultimo, da prendere a parte.

Fire Emblem: Three Houses

Il miglior Fire Emblem degli ultimi anni ci mette di fronte ad una storia di guerra e sacrificio, con protagoniste le varie casate che ne disegnano il destino. Uno strategico in terza persona, condito da una grafica veramente molto curata e personaggi profondissimi. Con la possibilità di cambiare classe ai protagonisti, portarsi dietro squadroni interi di supporto, armi leggendarie e una rigiocabilità pazzesca dovuta alla scelta della casata, sicuramente questo titolo, in esclusiva su Nintendo Switch, vi darà parecchio pane da mangiare.

Death Stranding

Non poteva mancare anche il gioco più controverso degli ultimi anni. Kojima-san ha sfornato con Death Stranding un piccolo gioiello che solo chi veramente riesce a comprendere appieno troverà indimenticabile. Le camminate tra i vari punti di consegna, le lunghe cutscenes che ci immergono nella lore, i personaggi indimenticabili, i panorami spaccamascella e le tante ore di gioco sono i motivi per i quali consigliamo a chi non lo ha fatto di sfruttare l'occasione per calarsi nel mondo disturbato e fantastico di Death Stranding.

The Witcher 3: Wild Hunt

"Toss a coin to your Witcher, O' valley of plenty..." Se avete questa canzone nella testa, vuol dire solo una cosa: prendete questo gioco e spolpatelo, vivetelo, odiatelo ed amatelo. Il miglior RPG occidentale di questa generazione non può non essere nella vostra collezione, ed ancor di più non può non venire giocato in questo frangente. Qui si parla di veramente tanto tempo da dedicarci, compresi i DLC siamo di fronte a di più di 150 ore di gioco, ma fidatevi se vi diciamo che il tempo sembrerà volare una volta entrati dentro la storia di questo fantastico titolo.