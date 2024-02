Da Death Stranding 2 a Physint: Kojima Production e PlayStation per il videogioco del futuro

L'angolo di State of Play dedicato a Hideo Kojima è stato da pelle d'oca, un momento all'altezza delle grandi conferenze del passato dove è stato celebrato gioco, Death Stranding 2, e genio. Che vi piacciano o meno i suoi titoli, il designer giapponese ha lasciato un segno indelebile nell'industria dei videogiochi e il suo merito più grande è proprio quel che è riuscito a fare dopo aver lasciato la storica compagnia che ne ha lanciato la carriera. Konami ha mandato via Kojima per liberarsi di una costosissima zavorra, ma non si è accorta che la zavorra in realtà era lei.

Avanguardia

Death Stranding 2: Lea Seydoux sarà di nuovo Fragile

Death Stranding ha nobilitato la carriera di Norman Reedus; Lea Seydoux non è un'attrice qualunque o in disarmo, ma una delle interpreti più interessanti in circolazione, e che arriva a Kojima dopo essere passata davanti alla camera di Woody Allen, Yorgos Lanthimos, Wes Anderson; senza contare la presenza di personaggi del calibro di Nicolas Winding Refn e Guillermo Del Toro, quest'ultimo il vero grimaldello che ha permesso a Kojima di scardinare la cassaforte Hollywood. Ringiovanire Lindsay Wagner per trasformarla in una Maria digitale è stato un vero colpo da maestro, come lo è piazzare George Miller in Death Stranding 2 e poi pure con quegli abiti. Tutti personaggi che fanno parte della cultura di cui si è nutrito Kojima nella sua vita, che è poi la stessa di tantissime altre persone in tutto il mondo che di conseguenza non possono che amare questo continuo rimestare in un pop tanto riconoscibile, quanto spesso dimenticato; comunque non ancora glorificato come invece sta facendo proprio Hideo Kojima con questa infinita selezione di cameo.

Ed è per questo che il sodalizio con Sony, che dopo Death Stranding 2 porterà al progetto Physint, si sta rivelando particolarmente interessante. Questo nuovo gioco, che già sappiamo sarà sulla falsariga di Metal Gear Solid, non è solo una collaborazione tra Kojima Production e PlayStation Studios, non sarebbe una novità: questa volta c'è di mezzo anche Sony Picture Entertainment. È un progetto a tre che proverà ad unire ulteriormente cinema e videogiochi, un piano che solitamente ci preoccuperebbe visto che le due forme di intrattenimento sono troppo diverse, ma che la presenza di Kojima rende straordinariamente eccitante. Ci si sente protetti da un creativo che fino ad ora non ha mai rinunciato al gameplay e che anzi ha saputo valorizzarlo in modi a dir poco unici, come nello stesso Death Stranding dove le due arti procedono di pari passo, o proprio nell'ultimo Metal Gear Solid V che in quanto a meccaniche di gioco è il migliore insieme al terzo, perfetto, capitolo. Mentre il gioco in sviluppo con Microsoft sembra avere i connotati di un titolo più sperimentale, Physint ha tutta l'aria di rappresentare il culmine di una visione e di un'intera carriera.