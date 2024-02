Persona 3 Reload conquista la vetta della classifica giapponese, Nintendo Switch batte PS5

Come ogni settimana sono arrivate le classifiche di vendita del mercato giapponese stilate da Famitsu, che vedono Persona 3 Reload in testa alla classifica software e Nintendo Switch in quella hardware.

Persona 3 Reload parte benissimo, conquistando sia il primo che il terzo posto con le versioni PS5 e PS4, mentre GranBlue Fantasy: Relink è secondo con la versione PS5 e quinto con quella PS4. L'altra new entry di questa settimana è rappresentata da Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, che pur non rivelandosi un tie-in particolarmente brillante ha raggiunto agilmente il quarto posto con la versione Switch. Vediamo la top 10 al completo (tra parentesi le unità totali vendute dalla pubblicazione):