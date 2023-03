Diablo 4, la classifica delle classi dell'Open Beta: qual è la nostra preferita?

L'open beta di Diablo 4, prima riservata alle prenotazioni e poi aperta a tutti, ha fatto numeri da capogiro, intasato temporaneamente i server di accesso - com'era prevedibile - e offerto a tutti un'occasione di giocare in anticipo uno dei titoli più attesi del 2023. Lo abbiamo provato anche noi, trovandolo un ottimo ritorno alle tetre origini della serie, ammodernato per l'occasione e ricco di novità nel gameplay che hanno già diviso gli appassionati e che, siamo sicuri, faranno discutere per parecchio tempo. Blizzard sembrerebbe in forma, insomma, ma come se la cavano le classi che potremo giocare al lancio di Diablo 4? Non è escluso che ne arriveranno altre in futuro, ma per adesso possiamo già stilare una piccola classifica assolutamente provvisoria, basata su una versione beta che potrebbe ancora cambiare tantissimo da oggi a giugno. Insomma, queste sono le impressioni che ci hanno fatto le cinque classi di Diablo 4 durante la nostra prova preliminare. E voi che ne pensate? Quali classi vi hanno divertito di più, e cosa credete che Blizzard dovrebbe modificare prima di uscire sul mercato il 6 giugno?

5. Druido Diablo 4, il Druido meriterebbe una bella revisione prima dell'uscita L'ultima volta che abbiamo giocato il Druido è stato in Diablo II (Resurrected) e non vedevamo l'ora di provare questa versione rimaneggiata per il quarto episodio della serie. Disponibile soltanto nel secondo weekend di open beta, il Druido alla fine ci ha abbastanza delusi: abbiamo avuto l'impressione che Blizzard non l'abbia bilanciato a dovere e ci aspettiamo una buona varietà di ritocchi prima del lancio. In teoria la classe ha tutto quello che ci si aspetterebbe dall'immaginario fantasy cui si ispira: trasformazioni in bestie feroci che possono macellare i nemici in mischia, incantesimi a distanza che attingono alle forze della natura, Compagni animali che attaccano o conferiscono benefici particolari. Inoltre è massiccio, ma pure più massiccio del Barbaro, in termini di corporatura. Il problema è che nessuna configurazione o specializzazione del Druido ci è sembrata all'altezza delle altre classi: i danni in generale ci sono apparsi molto più bassi, e sebbene facciano molta differenza i leggendari, all'inizio del gioco abbiamo avuto l'impressione di essere molto più farraginosi in termini di animazioni in combattimento. Nonostante aspettassimo tanto l'occasione di provarlo, insomma, il Druido ci ha divertito meno di quanto sperassimo.

4. Barbaro Il Barbaro di Diablo 4 è costretto a stare in mischia con tutti i rischi del caso Era una delle nostre classi preferite su Diablo III - indimenticabili i Varchi completati soltanto in Turbine dall'inizio alla fine - ma l'abbiamo trovate sensibilmente limitata dalle nuove dinamiche di gameplay che, per il momento, sembrerebbero penalizzare lo scontro in mischia. E il Barbaro in quello eccelle: si tuffa nella mischia brandendo le sue armi, spiaccicando e mutilando e smembrando i nemici, finché quelli non risultano immuni ai danni fisici o di sanguinamento o, ancora peggio, non trovano riparo in territori nocivi che possono condurre a uno stallo col Barbaro da una parte che scappa e incassa e il boss di turno, dall'altra, che fa la malora. Nonostante queste criticità, il Barbaro resta una classe consigliata ai novizi perché è intuitiva e brutale: la caratteristica funzionalità dell'Arsenale gli consente di impugnare fino a quattro armi diverse e di alternarle per modificare gli effetti dei suoi attacchi normali e speciali. Le potenzialità per diventare una classe inarrestabile, una volta raggiunti i livelli più alti, sono notevoli, specie se si considerano i bonus degli oggetti leggendari e la varietà di configurazioni possibile, ma non possiamo biasimare chi potrebbe essere rimasto un po' deluso in open beta.

3. Tagliagole Il Tagliagole è efficace sia in mischia che a distanza, ma con l'arco è davvero micidiale Sulla carta il Tagliagole ha tutte le possibilità di diventare una classe davvero interessante a gioco avanzato, soprattutto grazie alla sua versatilità: possiede abilità in mischia e a distanza che gli permettono di restare al sicuro, nonché una varietà di configurazioni basate sull'uno o l'altro stile di gioco o su una combinazione di entrambi. Chi ha giocato il Cacciatore di demoni in Diablo III si sentirà subito a casa, ma progredendo nell'albero delle abilità si sbloccano competenze come le Infusioni che lo rendono ancora più unico e personalizzabile. Raffica è poi un'abilità fortissima che gli permette di indebolire i nemici nell'area e di curarsi al tempo stesso mentre infligge tantissimi danni. Insomma, il Tagliagole ci ha divertito un sacco, però... Però resta il problema del combattimento in mischia che alla lunga sbilancia la configurazione del Tagliagole verso quello a distanza, facendogli perdere gran parte della sua originalità. È pur vero che il Tagliagole può contare su un buon equilibrio di abilità tra generatori e spender, che Scatto è un'abilità utilissima per tirarsi fuori dai guai e che in generale riesce a sopravvivere più a lungo del Barbaro, ma a quel punto si deve scegliere se giocare una specie di Barbaro di sottomarca o un vero e proprio arciere, devastante ma pur sempre a distanza perché in mischia, specialmente in modalità Hardcore, i rischi sono troppi.

2. Negromante In Diablo 4 uno come Arthas giocherebbe il Negromante per ovvi motivi L'ultima - e unica - classe ad essere stata aggiunta a Diablo III con un DLC sarà disponibile in Diablo 4 fin da subito e dobbiamo ammettere che l'abbiamo trovata un po' troppo potente, tant'è che prevediamo un bel ridimensionamento prima del lancio. Il Negromante sembrerebbe avere le abilità base più potenti del gioco (Spezzaossa è praticamente un colpo di fucile a pompa che può sterminare i nemici a distanza ravvicinata, per dire) e la sinergia con alcuni leggendari è davvero devastante, inoltre gode di un'ottima capacità di sopravvivenza e può contare sul Libro dei morti, una meccanica unica che gli permette di evocare - oppure no, a voi la scelta - e personalizzare un esercito di servitori scheletrici. Il Negromante ha tutte le carte in regola per diventare una delle classi più giocate a livelli avanzati, soprattutto una volta che avremo capito quanto scaleranno i suoi servitori scheletrici. È possibile, infatti, che i nemici li possano sterminare in un soffio ai livelli più alti, rendendoli di fatto ininfluenti - tant'è che, appunto, è possibile rinunciare ad evocarli in cambio di un beneficio - e riducendo di gran lunga l'appeal di quello che diventerebbe una sorta di Incantatore di serie B. Staremo a vedere.