Doom, dolce melodia infernale

La colonna sonora di Doom è una delle più iconiche di sempre. At Doom's Gate è l'inno di una generazione, in un periodo in cui l'eccesso era diventato una necessaria forma di ribellione all'eccesso stesso. Violenza senza paragoni, sessualizzazione smodata, caos audiovisivo. Sono gli anni della nuova ondata di cinema di exploitation, di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez.

Arrangiare un inferno fantascientifico

Doom: la singolare storia della creazione di un mito

L'idea dietro la colonna sonora di Doom era chiara ai suoi autori sin da subito: doveva essere metal. Così, quando a Robert Prince venne affidato l'incarico di comporre un paesaggio sonoro per il gioco, la mente volò subito verso le leggende della storia dell'hard rock e del metal. L'ispirazione di At Doom's Gate è un tema dibattuto tutt'oggi, con alcuni che sostengono trovi le sue fondamenta nei Metallica, altri nei The Demand, altri ancora in Ozzy Osbourne.

Prince non operava all'interno dello studio di id Software, quindi ebbe modo di lavorare al commento musicale da solo, per la maggior parte del tempo. Ma come creare la colonna sonora di un videogioco quando non si è a stretto contatto con gli sviluppatori? Gran parte del lavoro, a detta di Prince, deriva dall'attento esame di quella che è definita la Bibbia di Doom, ovvero una serie di idee, bozze e suggestioni messe bianco su nero dalla mente di Tom Hall prima di abbandonare il progetto per divergenze creative.

Gran parte della colonna sonora è, quindi, ispirata da atmosfere, dettagli e riferimenti che, in gran parte, non sono mai riuscite a raggiungere le ultime fasi del progetto. Quello che Prince pensava fosse meglio per il gioco erano delle musiche d'atmosfera, inquietanti e che si legassero abilmente con il mondo circostante, ma John Romero passò al compositore una cassetta con alcuni pezzi dei Black Sabbath, dalla quale sperava potesse trarre ispirazione per i brani del gioco.

Si creò, così, una sorta di punto d'incontro tra le due realtà creative, portando alla realizzazione della colonna sonora che conosciamo e che ha segnato l'infanzia di milioni di giocatori. Una sonorità incalzante che segue il ritmo frenetico del gioco, dove ogni distrazione può essere fatale. L'ansia e la pressione di un game over nascosti in assoli di chitarra senza freno e percussioni più battenti di una catena di montaggio.