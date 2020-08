DOOM Eternal, le modalità Rendering presentate con un trailer da Bethesda

DOOM Eternal presenta con un trailer le modalità Rendering: modificatori grafici giò presenti nel gioco, che consentono di cambiarne completamente l'aspetto sulla base di una serie di preset.

In attesa dell'espansione The Ancient Gods, DOOM Eternal si mostra in questo video con la grafica modificata secondo vari stili: dal retrogaming portatile al bianco e nero, dall'effetto VHS al dithering, dall'estetica classica a quella cinematica o realistica.

"In caso foste distratti dalla miriade di demoni da sterminare, ve lo ripetiamo: abbiamo introdotto nel gioco le Modalità rendering, per un'esperienza con DOOM Eternal totalmente unica", recita la sinossi ufficiale del trailer.

"Aggiungete un tocco cinematografico, atmosfere rétro,effetti stilizzatie altro ancora alle vostre imprese contro le orde infernali o ai vostri prossimi momenti da immortalare in modalità Foto. Provatele subito!"

DOOM Eternal è attualmente disponibile nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, con l'edizione Nintendo Switch ancora in lavorazione.