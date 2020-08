Red Dead Redemption 2 lascerà Xbox Game Pass a breve, come GTA 5 prima di lui

Red Dead Redemption 2 lascerà il catalogo di Xbox Game Pass a breve, per la precisione il 7 settembre: una permanenza totale di circa quattro mesi, esattamente come accaduto in precedenza a GTA 5.

Se infatti Red Dead Redempion 2 è stato reso disponibile su Xbox Game Pass con l'aggiornamento di maggio e si prepara a salutarci a settembre, Grand Theft Auto V è stato messo a disposizione degli abbonati a gennaio ed è uscito dal catalogo a maggio.

Sembra insomma che gli accordi con Rockstar Games abbiano delle scadenze brevi, e del resto c'è poco da discutere dal momento che GTA 5 ha venduto 5 milioni di copie durante la pandemia e Red Dead Redemption 2 ha raggiunto quota 32 milioni.

Si tratta insomma di giochi che continuano ad avere uno straordinario successo, tanto che GTA 5 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, diventando protagonista di ben tre differenti generazioni di console.

Difficile quindi "imbrigliarli" in un abbonamento come Xbox Game Pass, e anzi sarebbe interessante capire quando Microsoft abbia dovuto spendere per poterli avere, anche se solo per un breve periodo di tempo.