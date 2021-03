Dragon Ball Xenoverse 2 Legendary Pack 1: video presenta tutti i contenuti

Bandai Namco ha pubblicato un video di più di cinque minuti per presentare tutti i contenuti del Dragon Ball Xenoverse 2 Legendary Pack 1, ossia il nuovo DLC in arrivo nei prossimi giorni, nonché quelli dell'aggiornamento gratuito. Entrambi sono previsti per il 18 marzo 2021, per tutte le versioni del gioco: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia e PC.

Il Legendary Pack 1 include due nuovi personaggi giocabili: Toppo (il dio della distruzione) e Pikkon; due nuove missioni extra, due nuove quest parallele; tre nuovi costumi; se mosse aggiuntive; cinque super soul e quindici illustrazioni.

Da notare anche che il filmato contiene un piccolo annuncio: l'arrivo per l'autunno 2021 del Legendary Pack 2. Da domani inoltre gli utenti potranno votare per i contenuti da includere nel nuovo DLC. Insomma, il supporto per Dragon Ball Xenoverse 2 continua con grande decisione, tanto che non sembra un titolo uscito nell'ormai remoto 2016. Del resto Dragon Ball rimane un franchise amatissimo, quindi è normale che i giochi con licenza ufficiale continuino a vendere anche anni dopo il lancio.