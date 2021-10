Far Cry 6 e la sua colonna sonora piena di classici e tormentoni

Continua la nostra serie di approfondimenti su Far Cry 6 , e dopo la recensione del nuovo capitolo della serie di Ubisoft , e un tour per immagini dell'isola di Yara , in questo speciale vogliamo sottolineare quella che è una qualità indiscussa dell'ultimo Far Cry, ovvero la sua sfaccettata e coloratissima colonna sonora .

Non la solita latino americana...

La carriera di Pedro Bromfman come compositore di colonne sonore inizia nel 2002. Prima di Far Cry 6, nei videogiochi ha collaborato con EA per Need for Speed: Heat e con Rockstar Games su Max Payne 3

Far Cry 6 è ambientato in America Latina, ma, attenzione, questo non significa che giocheremo con le classiche bachate da mare in sottofondo. Yara non è quel locale appiccicoso vicino Torvajanica dove ti ha portato quel manzo che hai conosciuto in spiaggia, non ci sono istruttori italo-cubani, statue d'ebano cresciute tra Venezia e Calimete a obbligarvi alla frattura del coccige attraverso un indiavolato twerking. Per le musiche di Far Cry 6, Ubisoft ha scelto con classe, chiamando a sé diversi artisti di altissimo livello.

Partiamo da chi la colonna sonora originale del gioco l'ha firmata, ovvero Pedro Bromfman, artista brasiliano con all'attivo diversi film e videogiochi, tra i quali spiccano soprattutto le composizioni fatte per la serie Narcos e il meticoloso Max Payne 3 di Rockstar. Tra i venti brani che compongono la soundtrack di Far Cry 6, già disponibile all'acquisto e in streaming su Spotify o su servizi simili. C'è molto meno Brasile, del resto Yara è Cuba, anche se non ufficialmente, ma al suo posto troviamo note in tensione sgranata da strumenti mangiati dal sole e dalla salsedine, musica da thriller esotico d'altissima scuola, con grossi scivoli melodici che portano diretti in un sottobosco tropicale di note.