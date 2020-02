Final Fantasy 7 Remake, l'opening a confronto con l'originale del 1997

Final Fantasy 7 Remake si è mostrato oggi con l'opening completa, che IGN.com ha inserire in un suggestivo confronto con quella del gioco originale del 1997.



Le differenze, inutile dirlo, sono enormi: all'epoca si muovevano i primi passi nel mondo della grafica poligonale, mentre Final Fantasy VII Remake arriva in un periodo di piena maturità tecnica, alla fine di una generazione di console che ci hanno regalato spettacoli impressionanti.



È interessante notare come la sequenza degli eventi non cambi nei due video, ma la direzione appare ovviamente anch'essa sostanzialmente evoluta, di stampo cinematografico, con inquadrature suggestive che ben presentano il mondo di gioco.



Gli ultimi istanti sono particolarmente significativi: nell'originale Final Fantasy 7 il debutto di Cloud Strife era abbastanza anonimo per via della grafica in-game e dei suoi evidenti limiti, mentre nel remake il protagonista fa un'entrata di grandissimo effetto.



Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile a partire dal 10 aprile, in esclusiva temporale su PlayStation 4.