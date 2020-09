Gears Tactics su Xbox Series X, trailer di presentazione della versione console

Gears Tactics si presenta con un nuovo trailer nella sua versione console, visto che sarà un gioco di lancio su Xbox Series X e Series S, mostrando le varie caratteristiche di questa edizione modificata appositamente per l'occasione.

Come abbiamo riferito, dunque, la data di lancio per Xbox Series X, S e Xbox One di Gears Tactics sarà il 10 novembre 2020, ovvero il giorno in cui le console next gen di Microsoft arriveranno sul mercato, rappresentando dunque uno dei primi titoli nuovi all'interno della lineup di lancio delle Xbox in arrivo.

The Coalition, per l'occasione, ha effettuato una serie di modifiche alla versione PC già disponibile da qualche mese sul mercato, come l'introduzione di Jack all'interno del team di personaggi utilizzabili, ovvero il droide visto anche in Gears 5, in grado di effettuare attacchi elettrici e hackerare i sistemi nemici.

Sono stati aggiunti altri nemici più potenti e armi di livello "supreme", oltre ovviamente a una serie di ottimizzazioni specificamente studiate per Xbox Series X e Xbox Series S applicate in Smart Delivery, che comprendono 4K, HDR, controlli migliorati e altro.

Gears Tactics sarà ovviamente disponibile direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass al lancio, mentre nel caso si effettui il preorder si può ottenere il pacchetto personaggio Thrashball Cole come bonus al lancio.

Per saperne di più, almeno sulla versione PC, vi rimandiamo alla recensione di Gears Tactics.