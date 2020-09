Godfall, un trailer presenta il possente martello Twin Omen

Gearbox ha pubblicato un nuovo trailer di Godfall per PS5 e PC. In questo breve filmato viene presentato il Twin Omen, un possente martello che sarà impugnato dal protagonista in questo atteso action looter.

A chi non conoscesse il gioco consigliamo di leggere la nostra anteprima di Godfall. Godfall, probabilmente, sarà presente questa sera all'interno dello showcase di PS5: noi lo stiamo seguendo con una lunga maratona che, siamo sicuri, culminerà con tante interessanti notizie per la next-gen di Sony.

Uno dei giochi di cui conosciamo più dettagli è sicuramente questo Godfall, un action in arrivo su PS5 e su PC attraverso l'Epic Games Store. Il nome del martello protagonista di questo video deriva dalle due spaventose facce presenti alle due estremità dell'arma. In base alla faccia che colpirà il nemici potremo avere un effetto differente. Una peculiarità davvero interessante, che andrà sfruttata nella maniera migliore durante le combo.

Ancora non sappiamo come sarà possibile ottenere questa arma, ma immaginiamo sarà il lascito di un qualche avversario particolarmente arcigno e difficile da abbattere.

Cosa ne pensate di questo gioco? Pensate che sarà uno dei titoli di lancio di PS5?