PS5: i preoreder potrebbero partire subito dopo lo showcase

La catena francese FNAC si sta preparando per far partire i preorder di PS5. Diverse pubblicità, infatti, sono comparse nei suoi negozi, una cosa che potrebbe suggerire che le prenotazioni potrebbero venir aperte persino oggi. In molti, infatti, si aspettano che i preorder siano attivati immediatamente dopo la fine dello showcase PlayStation 5 di Sony, in onda oggi a partire dalle 22 ore italiane.

Noi seguiremo in diretta lo showcase su Twitch, ma siamo già live con una lunga maratona di avvicinamento. I preorder della console, invece, al momento non sappiamo ufficialmente quando partiranno. Ma si sospetta che avverrà molto presto.

Qualche ora fa, infatti, il celebre retailer francese FNAC, operante in Europa e Nord Africa, ha esposto dei totem nei quali si dice che "PlayStation 5 è disponibile per il preorder". Secondo il sito Frandroid, questo genere di pubblicità richiede tempo per essere preparata e il fatto che questi totem siano comparsi proprio oggi nei punti vendita è il segno che FNAC sappia quando partirà la campagna di prenotazione di PS5.

Addirittura i preoder potrebbero partire già da oggi, così come suggerito dagli stessi totem, presumibilmente subito dopo la fine dello showcase di PS5. Sarebbe folle, infatti, avere nei negozi un cartello che dice "prenotabile da oggi" e poi non consentire il preorder per diversi giorni.

Un altro dettaglio che emerge (è scritto in piccolo sul foglio attaccato al totem) è che la console sarà disponibile a partire da novembre. Microsoft, per avere un confronto, farà partire i preorder il 22 settembre per far uscire la console il 10 novembre 2020.

Nel frattempo GameStopZing sta supervalutando PS4 e Xbox One.

Stasera, però, ogni dubbio dovrebbe venir fugato. A partire dalle 22 Sony svelerà tutti i dettagli di PS5 e quindi dovremmo scoprire quando potremo prenotare la console.

Rimanete con noi.