Harvest Moon: One World, le meraviglie della fattoria portatile

Non manca molto al prossimo 5 marzo 2021, quando finalmente potremo tornare ad improvvisarci agricoltori nel nuovissimo Harvest Moon: One World . È difficile che non conosciate il franchise di riferimento, uno dei più noti in assoluto quando si parla di "vita dei campi", agricoltura, allevamento e fattorie. Ma a proposito di fattorie, il nuovo capitolo (che in Europa verrà pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch) introdurrà una funzionalità mai vista prima, in grado di rivoluzionare la serie stessa: la possibilità di portarsi letteralmente in tasca il proprio appezzamento di terreno, con tutti gli accessori. Se non sapete di cosa stiamo parlando, siete capitati nell'articolo giusto: ragioniamo sulle meraviglie della fattoria portatile .

Una fattoria in tasca

Harvest Moon: One World permetterà ai giocatori di spostare la propria fattoria sulla mappa in gioco. Questa è di per sé una novità assoluta: in precedenza il coltivatore (o allevatore, in questo titolo le mansioni sono sovrapponibili) sceglieva il suo appezzamento di terreno, oppure gli veniva assegnato, e quello rimaneva nello stesso punto per sempre, senza che vi fosse la possibilità di modificarlo, alterarlo o spostarlo. In Harvest Moon: One World, invece, verrà garantita questa opzione in più, che a prima vista sembra banale, ma in realtà rappresenta una rivoluzione. Ve lo avevamo accennato nell'anteprima.

Non è chiaro se da subito il giocatore potrà impacchettare tutta la fattoria - campi e bestiame inclusi - e andarsene a zonzo per la mappa di gioco: più probabilmente la feature verrà sbloccata dopo i primi minuti, per dare a tutti il tempo di ambientarsi. La comodità dell'operazione, però, è ovvia: non si avrà più l'ansia di dover restare senza nello stesso punto, né di "scegliere male" la posizione desiderata per la propria casetta. Ma siccome gli sviluppatori sono stati molto intelligenti e hanno voluto sfruttare al massimo la funzionalità, scoprirete presto che l'intera mappa di gioco è stata pensata nell'ottica degli spostamenti costanti dell'appezzamento. State a vedere.