Loki: nuova clip in italiano per la serie Marvel, presto su Disney+

Loki, la nuova serie Marvel realizzata per la piattaforma streaming Disney+, si mostra con una nuova clip in italiano in cui viene presentata l'inquietante Miss Minutes.

In uscita il 9 giugno, Loki vedrà il ritorno di Tom Hiddleston nel ruolo del dio asgardiano dell'inganno, in una storia ambientata subito dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Il video introduce alcuni dei personaggi che ritroveremo nello show, nonché i suoi presupposti narrativi: Loki viene "arruolato" da una squadra di controllori del tempo perché li aiuti a rimettere a posto il caos generato dalla sua fuga.

Molto probabilmente anche questa serie, come WandaVision, farà da base di partenza per il concetto di multiverso che verrà affrontato in Doctor Strange 2.