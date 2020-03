Marvel Ultimate Alliance 3, i Fantastici Quattro nel nuovo DLC: ecco il video

Marvel Ultimate Alliance 3 si arricchisce oggi con il pack 3 del Pass Espansione, che vede il debutto di un DLC con protagonisti i Fantastici Quattro e il Dottor Destino.

Annunciato durante il Nintendo Direct Mini di oggi pomeriggio, Fantastic Four: Shadow of Doom ci consentirà di controllare tutti e cinque i personaggi nell'ambito di una nuova campagna.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order è l'ultimo tie-in dedicato alla Casa delle Idee, pubblicato lo scorso luglio su Nintendo Switch.

Assembla la squadra definitiva di supereroi Marvel, che includono gli Avengers, i Guardiani della Galassia, gli X-MEN e molti altri! Fai squadra con gli amici per impedire al folle tiranno cosmico, Thanos, e ai suoi implacabili seguaci dell'Ordine Nero di devastare la galassia.

In questa nuova storyline, eroi e criminali dell'universo Marvel uniscono le forze per trovare le Gemme dell'Infinito prima che Thanos e l'Ordine Nero le usino per scatenare il caos cosmico.

Dalla Avengers Tower alla Xavier Mansion e oltre, ogni tappa di questa pericolosa missione si trasforma in uno scontro che ha come protagonisti alcuni dei personaggi Marvel più amati dai fan.