Meta Quest: il futuro dei visori per la realtà virtuale sarà in abbonamento?

In questo articolo cercheremo di analizzare il possibile arrivo del servizio in abbonamento per l'ecosistema Quest, e di come questo possa influenzare la concorrenza a rispondere a tale mossa.

I servizi in abbonamento sono ormai divenuti uno standard, tanto che difficilmente si può trovare qualcuno che non ne abbia sottoscritto almeno uno, che sia inerente alla riproduzione di film e serie TV o di videogiochi su console e PC. La lista di questi abbonamenti è divenuta piuttosto lunga e sono davvero moltissime le compagnie che hanno intrapreso la via della richiesta di un pagamento mensile o annuale per i loro servizi, una scelta che non si è limitata al solo settore dell'intrattenimento. Ad intravedere della possibilità di profitto sono state aziende come Microsoft, che dopo aver battuto la strada con la divisione Xbox con il Game Pass, ha deciso di trasformare anche il celebre pacchetto Office in un servizio in abbonamento, integrandolo nell'attuale offerta di Microsoft 365 che include anche Outlook ed altre applicazioni. Tra tutti i più grandi colossi dell'industria ne mancava ancora uno all'appello e quanto trapelato qualche giorno fa, infatti, non ci ha stupito poi così tanto. Stiamo parlando di Facebook, o meglio Meta, che sta apparentemente lavorando ad un abbonamento per la fruizione di giochi sull'ecosistema Quest, i visori per la realtà virtuale dell'azienda californiana. In questo articolo valuteremo i benefici, il possibile prezzo e se tale modello di business potrà arrivare in futuro anche su Playstation VR2.

Project Apollo La descrizione scovata nell'app Android di Meta Quest inerente a Project Apollo Nella nostra notizia di alcuni giorni fa, vi abbiamo parlato di un leak scovato all'interno dell'app Android di Meta, un'immagine poi riportata su Twitter dove si possono leggere le caratteristiche di quello che al momento viene denominato "Project Apollo". Da questo screen si possono estrapolare importanti informazioni su quella che apparentemente potrebbe essere la struttura di questo progetto. Nella scheda Quest Pass scovata su app Android - e vi sono conferme anche per quanto riguarda iOS - troviamo scritto questo: "Ottieni fino a due nuovi giochi o applicazioni ogni mese con Project Apollo. Collegati ogni mese per riscattare le tue applicazioni, e fai crescere la tua libreria con i giochi VR più entusiasmanti. Goditi nuove app il giorno in cui ti abboni Ricevi un facile accesso al meglio della VR Riscatta e installa per giocare subito Riscatta le tue app prima della fine del mese, e mantieni l'accesso alle tue app finché rimarrai abbonato." Così composta la formula di abbonamento ricalca quella di Xbox Live Gold o PlayStation Plus Essential, ovviamente escludendo l'accesso al gioco online, che su Quest non richiede alcun tipo di sottoscrizione ma il solo collegamento ad una connessione internet. Appare identica anche la possibilità di sfruttare i giochi finché l'abbonamento è attivo, e qualora il servizio non venisse rinnovato, si perde la possibilità di usufruire dei giochi scaricati.

Quest 3 + Pass in arrivo? Dopo aver inserito la possibilità di riprodurre il Game Pass su Quest, Meta è pronta a creare un abbonamento su misura per il suo visore Non è facile prevedere quando potrebbe effettivamente arrivare sul mercato questo abbonamento e l'unica ipotesi che al momento ci sentiamo di formulare è quella di una presentazione assieme a Meta Quest 3. Sappiamo per certo che il nuovo visore è in sviluppo, e dopo le dichiarazioni di Mark Zuckerberg sul futuro della propria azienda, è chiaro che vi saranno delle evoluzioni importanti. Quello che rimane da capire è che tipologia di titoli saranno eventualmente inclusi: solo quelli utilizzabili con un PC connesso al visore o, al contrario, solo quelli disponibili sullo store proprietario di Meta e quindi utilizzabili in modalità stand-alone? La storia del Quest 2 è molto travagliata ma sicuramente di successo, e lo testimoniano le 20 milioni di unità vendute tra il primo e il secondo modello, paragonabili alle vendite di Xbox Series X/S. Seppur considerati dispositivi destinati a una nicchia di appassionati, Quest e Quest 2 hanno raggiunto i dati di vendita delle console di ultima generazione della compagnia di Redmond e questo ne determina un enorme risultato per l'azienda californiana. Il tutto avviene nonostante le oscillazioni di prezzo subite dal Quest 2; l'anno scorso abbiamo assistito a un incremento del prezzo di 100€ mentre negli ultimi giorni è stato annunciato un taglio di prezzo, che dal 15 marzo 2023 riporterà il visore al valore originale del lancio. Meta non si è fermata dopo il Quest 2, ma ha cambiato il target di utenza puntando sul pubblico dei professionisti con il Quest Pro. Ora è tempo di tornare a pensare anche ai videogiocatori, e dopo le prime immagini trapelate che indicano un aggiornamento delle pagine inerenti ai dispositivi, il lancio di Quest 3 potrebbe non essere così lontano. Meta è solita tenere una conferenza con le novità inerenti al Quest nell'estate, momento perfetto per annunciare il nuovo visore; e quale modo migliore di presentarlo se non associato a questo servizio in abbonamento per ingolosire il pubblico?

Occhio al prezzo Ecco come potrebbe essere Meta Quest 3 Per entrare in diretta concorrenza con PlayStation VR2, Meta deve presentare un visore competitivo sia sul lato prezzo che sul lato delle specifiche tecniche. Per quanto versatile, il Quest 2 non regge il confronto in termini di risoluzione con l'hardware Sony, e il nuovo modello deve dunque presentarsi migliorato soprattutto in questo aspetto, oltre ad avere novità inerenti al processore e ai sistemi di comandi. Il costo inoltre sarà la chiave che ne determinerà il successo consentendogli di raggiungere o perfino superare le unità vendute di Quest 2. Di conseguenza anche per il Pass il prezzo diventa un fattore di vitale importanza; il costo dovrà dunque adeguarsi ad un'offerta che sembrerebbe prevedere solo due giochi mensili, e chissà quale sarà il calibro dei titoli offerti. È prevedibile che se realmente il servizio sarà lanciato in concomitanza dell'arrivo sul mercato di Quest 3, l'abbonamento riceverà delle scontistiche iniziali, ma in tempi normali superare i 10€ potrebbe risultare piuttosto azzardato.